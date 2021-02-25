冰島規模5以上強震搖不停…「火山活動」暴增！　首都也狂晃

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▲冰島Holuhraun火山2014年曾噴發。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

冰島當局表示，一場強烈地震今天撼動包括首都雷克雅維克（Reykjavik）在內的冰島西南部，引起火山活動增加，所幸未造成嚴重人員傷亡或損失。

當局並指出，這場地震震央位於凱利爾山（Mount Keilir）附近。這座378公尺高的小山位於雷克雅維克南方約30公里的雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）。

美國地質調查所（USGS）測量到格林達爾克（Grindavik）漁港東方約4公里發生一起規模5.6的地震。冰島當局則在格林威治時間10時5分（台灣時間晚間6 時5分）測得規模5.7的地震。

根據人在雷克雅維克的法新社記者，地震後還可感受到多次震動，其中12場規模超過4，中午時分仍持續震動。

冰島氣象局（IMO）的地震危害協調人楊斯多蒂爾（Kristin Jonsdottir）告訴冰島國家廣播公司（RUV）：「我們都清楚這是一個（地震）活動密集的區域，但我（在雷克雅維克）不曾在這麼短的時間內，經歷或感受到這麼多強烈地震。這很不尋常。」

冰島氣象局把地震發生地克里蘇維克火山山系（Krysuvik）的航空警示顏色分級，從綠色調至黃色，指出「火山出現活動增加、高於已知背景等級的跡象」。

但火山目前尚無噴發跡象。