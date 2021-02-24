前妻向親友借錢幫助「角頭老公」　竟反遭神明桌前綑綁侵犯

圖文／鏡週刊

一名自稱是桃園大地主後代、角頭之子的李姓男子，遭多位民眾控訴以開公司的名義詐騙吸金，詐騙金額近億元；更惡劣的是，他還曾在孩子的面前性侵前妻，遭前妻提告。

曾是李男的友人、同樣遭其詐騙的C小姐透露，李男與現任老婆結婚前，有過一段婚姻，與前妻在一起10年、育有2子。婚姻存續期間，李男多次要求前妻提供金援，還要她向親朋好友借錢，前妻照做後，李男不但不還款，還暴力相向，讓她相當痛苦。

C小姐指出，某次李男的前妻向李索討生活費，李竟要求她脫光衣物，將她捆綁在家中的神明桌前才給錢，李男的家人撞見也無動於衷。更離譜的是，他還曾當著兩個小孩的面，用掃把柄性侵前妻，前妻不堪羞辱、身心受創，去年向已台北地檢署提出告訴。

本刊調查，沒有正當工作的李男，早從2014年開始，就以成立公司等名義向親友們借錢，2018年又向一名友人借錢，卻把錢拿去購買9萬多元的機車，結果被對方一狀告上法院，李當庭坦承犯行，後來達成和解，被法院判刑5個月、緩刑2年，得易科罰金。

此外，李的一名張姓友人因為發生車禍準備修車，車廠估算費用為22萬元，張向父親商借15萬元當作訂金，並請李協助交給車廠，但李卻未依約轉交，反而將款項挪供己用，最後被法院依侵占等罪判刑6個月、得易科罰金。

面對吸金詐騙、避不見面的李男，多名被害人除了踢爆他的惡行，避免有人繼續上當，也聯合對他提告，期盼透過司法的力量討回公道。

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