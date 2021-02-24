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疑似感染肉毒桿菌生病的黑琵康復了　台南鳥會帶回原棲地順利野放！

▲台南鳥會在四草土城及七股頂山，野放了兩隻黑面琵鷺，腳環編號分別為N08以及N09。（圖／台南鳥會提供，下同）

▲台南鳥會在四草土城及七股頂山，野放了兩隻黑面琵鷺，腳環編號分別為N08以及N09。（圖／台南鳥會提供，下同）

記者林悅／台南報導

兩隻黑面琵鷺，疑似感染肉毒桿菌導致虛弱生病，分別被民眾及黑面琵鷺保育學會通報救援，在經過治療照顧後，兩隻黑琵都漸漸恢復元氣，經特生中心獸醫師評估並進行飛行訓練成功後，24日由台南鳥會上腳環及衛星發報器，順利帶回原棲地野放。

▲台南鳥會在四草土城及七股頂山，野放了兩隻黑面琵鷺，腳環編號分別為N08以及N09。（圖／台南鳥會提供，下同）▲台南鳥會在四草土城及七股頂山，野放了兩隻黑面琵鷺，腳環編號分別為N08以及N09。（圖／台南鳥會提供，下同）▲台南鳥會在四草土城及七股頂山，野放了兩隻黑面琵鷺，腳環編號分別為N08以及N09。（圖／台南鳥會提供，下同）

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台南鳥會2月24日在四草土城及七股頂山野放了兩隻黑面琵鷺，腳環編號分別為N08以及N09。兩隻黑面琵鷺皆疑似感染肉毒桿菌導致虛弱，分別被民眾及黑面琵鷺保育學會通報救援，在經過治療照顧後，兩隻黑琵都漸漸恢復元氣，日前經過特生中心獸醫師評估，並進行飛行訓練成功後，由台南鳥會上腳環及衛星發報器，於24日順利帶回原棲地野放。

▲台南鳥會在四草土城及七股頂山，野放了兩隻黑面琵鷺，腳環編號分別為N08以及N09。（圖／台南鳥會提供，下同）

台南鳥會指出，編號N08的黑面琵鷺是1隻不到1歲的幼鳥，是台江國家公園保育科以及台南市政府農業局人員在接獲民眾通知後，協助聯繫救援並將傷鳥運送至動物醫院。N09則是在農曆過年期間由黑面琵鷺保育學會人員發現，雖然是過年休假期間，還是輾轉聯繫上慈愛醫院金華院送醫進行救治。

▲台南鳥會在四草土城及七股頂山，野放了兩隻黑面琵鷺，腳環編號分別為N08以及N09。（圖／台南鳥會提供，下同）

今年冬天黑面琵鷺因為傷病而死亡及被救援的個體已經超過30隻，數量較往年更多，多數是肉毒桿菌中毒所致，原因可能與去年12月較往年冷，加上降雨量少引起的乾旱，所以黑琵有較多機會誤食帶有肉毒桿菌的魚所致。台南鳥會會密切觀察此一情況，並進行相關救援。

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