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黑面琵鷺救援有成　嘉義布袋濕地野放2琵鷺

▲2隻黑面琵鷺救援成功於布袋濕地進行野放。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣2隻黑面琵鷺救援成功並於布袋濕地進行野放。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府今年2月初陸續接獲保育團體通報，在布袋鹽田濕地周邊進行巡視調查時，發現9隻傷亡黑面琵鷺，其中2隻黑面琵鷺緊急送往特有生物保育中心救治照護後，恢復狀況良好，日前在布袋鎮新塭變電所旁(163縣道旁魚塭土堤)野放黑面琵鷺重返自然。

縣長翁章梁表示，1月30日至2月4日止，農業處陸續接獲中華民國野鳥學會及高雄市野鳥學會通報，9隻黑面琵鷺在布袋濕地周邊舊五區、八區及九區鹽田有黑面琵鷺死亡及出現軟頸、翅膀下垂、無法站立、虛弱等症狀，立即送往特有生物保育中心進行診治，並由家畜疾病防治所採樣送檢，送驗結果確診為肉毒桿菌毒素中毒。

▲2隻黑面琵鷺救援成功於布袋濕地進行野放。（圖／嘉義縣政府提供）

經統計，有7隻黑面琵鷺死亡，另2隻經獸醫師施以抗肉毒桿菌毒素血清，並在醫療團隊細心照護下，黑琵健康狀況已改善，可站立及食用活魚，經獸醫師評估已可以野放。

台灣西南沿海是黑面琵鷺度冬最重要的棲地，109年全球黑琵度冬族群數共4864隻，超過半數約2785隻在臺灣過冬，佔全球度冬族群總數57.4%，嘉義縣布袋鎮是黑琵的重要棲息地。

根據調查資料顯示，布袋鹽田因提供安全的棲息環境及足夠的食物來源，度冬族群有明顯增加的現象，在106年1月13日記錄到513隻，107年1月19日記錄到559隻，108年在1月25日記錄到488隻，109年在1月26日記錄到550隻，足見布袋棲地保育必要性。

▲2隻黑面琵鷺救援成功於布袋濕地進行野放。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁指出，縣府每年除辦理重要濕地基礎調查、環境整理及濕地巡查工作外，近幾年辦理黑面琵鷺及其他候鳥傷病救援演練與棲地整備工作，召集嘉義林區管理處、特有生物中心、嘉義縣野鳥學會、嘉義縣生態保育協會等機關及保育團體共同參加，藉由演練讓縣府、各機關人員、保育團體及民眾熟悉大量傷鳥救援之作業程序，提升緊急應變處理能力。

翁章梁也呼籲，民眾如在嘉義縣地區發現鳥類異常傷亡，請立即聯繫縣府處理，連絡電話05-3620123#8803。

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