盛唐中醫呂世明認罪中藥摻硃砂　改名擺脫網路黑歷史

▲盛唐中醫呂世明已改名呂志霖。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市前盛唐中醫診所院長呂世明和九褔中醫診所醫師洪彰宏不當使用禁藥硃砂，造成前中市議長張宏年等40人中毒，受害者之一的市議員張彥彤表示，昨天出庭應訊時，受害者一致都對呂提告過失傷害，而呂不但坦承認罪施用硃砂禁藥，而且還改名為呂志霖，企圖擺脫過去的黑歷史。

盛唐和九褔（音同富）中醫診所爆發不當醫療導致患者鉛中毒之後，台中市政府衛生局依醫師法第25條第1款廢止呂世明、洪彰宏醫師證書，此外，康然中醫診所醫師張勝為懲戒停業3個月；欣隆藥業有限公司則是廢止藥商許可執照。

張彥彤表示，昨天出庭應訊的受害者一致都確認提告過失傷害，至於過失重傷害，必須要有肢體器官受損或失能，而且要有公立醫院的失能檢驗證明，目前有2人表達提告，受害者在庭上陳述服用中藥後的症狀，幾乎都是腸胃道問題以及手腳關節疼痛跟發麻。

張還說，出庭才知呂世明已經改名為呂志霖，似乎是想擺脫網路搜尋的keyword，此外，呂世明也坦承認罪有施用硃砂禁藥，廠商也認罪誤以鉛丹供作硃砂，至於他父親前議長張宏年近況，他表示，父親過年期間進出醫院，身體比較不穩定，如今已經較為穩定，感謝大家關心。

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