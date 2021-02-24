神片破452萬！「Mega戰鬥哥」爆紅後消失10年　本尊現身網看哭了

▲TGS 2011「戰鬥哥」在MEGA（美嘉生電）舞台激昂應援，影片成了經典。（圖／翻攝自YouTube／einw）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣網路傳奇人物「戰鬥哥」2011年2月18日在台北世貿電玩展（TGS）MEGA舞台下替偶像們應援，忘情投入的身姿在PTT等論壇爆紅，10年時間過去，影片累積觀看次數突破452萬次。近日有御宅藝（ヲタ芸）表演團體推出致敬企劃，找來本尊重新演繹〈Megu Megu☆File Endless Night〉，令無數網友夢回青春。

高雄螢光棒舞蹈御宅藝表演團體EvolutioN日前發文，提到2011年的台北電玩展讓網上無數人認識戰鬥哥，10年後他們特別邀請本尊現身，搭配眾多打師們一同出演，致敬10年前的經典，Youtube影片名為「MEGA戰鬥哥十週年紀念特別企劃」，為10年來台灣御宅藝的發展獻上最大的熱情和敬意。

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這支影片長5分鐘，演繹samfree（佐野貴幸）作品〈Megu Megu☆File Endless Night〉，以舞蹈結合螢光棒效果呈現。全片高潮出現在2分50秒，身形壯碩不少的戰鬥哥有了solo鏡頭，畫面閃回10年前，隨後他緩緩從口袋中掏出螢光棒，一個霸氣展開手勢，猶如瞬間點燃烈焰般耀眼。

影片上架後吸引許多知名Youtuber現身朝聖，How哥（陳孜昊）讚嘆「永遠的英雄」，老王直呼「我起雞皮疙瘩了」，老天鵝娛樂則寫下2字「傳奇」。

▲戰鬥哥帥氣出場一幕是MV中的高潮。（圖／EvolutioN授權使用）

此外，大批網友留言緬懷青春，感謝戰鬥哥帶來的一切，「太感動......帶著respect看完全程」、「10年了，那一場我也在現場旁邊笑著；10年後再看到，我卻哭了」、「敬戰鬥哥！我們會繼續將它照亮下去的」、「碩大身軀下有的不是脂肪，而是承載著最大限度熱血的靈魂」、「感覺像是戰鬥哥接棒給了你們，象徵時代的傳承。」

不少人都提到，10年前看戰鬥哥影片心情上是戲謔，10年後轉化成滿滿的感動，「『如果將來你兒子也在動漫展在那跳起戰鬥舞你會怎麼樣？』當下我還真不知道怎麼回答，如果再問我一次，我會說『老爸陪你跳啦！』」

▲戰鬥哥睽違10年再度於網路世界現身，一起長大的網友如今只留下滿滿感動。（圖／EvolutioN授權使用）

本站2019年新聞〈PTT爆紅「世貿Mega戰鬥哥」現況曝光！ 8年後娶美嬌娘變「科技新貴」 〉曾報導，一名自稱是「戰鬥哥」的網友自述，這些年娶了老婆、有了小孩，工作是科技業。不過該內容未經證實。

《ETtoday新聞雲》記者向EvolutioN詢問戰鬥哥的近況和網路傳言真實與否？不過EvolutioN表示，戰鬥哥的私人狀況他們並不知情，本人在拍攝時也提到不願意受訪。

註：御宅藝又稱打藝，是一種由御宅族或日本偶像支持者表演的舞蹈或打氣動作，其中包括跳躍、拍掌、揮動手臂和有節奏的喊口號。御宅藝通常在演唱會、有關日本動畫和日本漫畫的活動、以及偶像支持者的聚會中出現。