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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營因柯掀反江聲浪　江啟臣借談世代正義：溝通是化解仇恨唯一道路

▲台北市長柯文哲、國民黨主席江啟臣同台「願景台灣2030」論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲、國民黨主席江啟臣同台「願景台灣2030」論壇。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨24日舉辦跨黨派的公共政策論壇，題為「願景台灣2030」，探討居住正義、分配正義與低薪問題，並邀請民眾黨主席柯文哲出席，卻因事前溝通不足而引起藍營內鬨。結束後，國民黨主席江啟臣於臉書表示，溝通是化解恐懼與仇恨的唯一道路，若台美需要溝通、兩岸需要溝通，那台灣內部也需要溝通、國民黨內部更需要溝通。

江啟臣表示，溝通二字的英文字根意義是「社群」、「共同的」。透過溝通與對話形成社群的共識，而這就是「願景台灣2030」最原始的初衷，如果一個國家社會沒有願景，那它的未來恐怕只會重複過去，一個團結的社會不應區分你我，一個偉大的國家必須共同打造。

江啟臣說，自己長期關注世代正義的相關議題與立法，早在2016年，就與立委蔣萬安以及當時的立委盧秀燕委員加入「關注世代正義連線」，與朝野政黨進行跨黨派的合作，共同推動青年政策，包括青年發展法、專法促進青年發展、並為落實參政權、鬆綁政治參與的年齡限制。

「無知造成恐懼、誤解造成仇恨。」江啟臣強調，溝通是化解恐懼與仇恨的唯一道路，如果台美關係需要溝通、兩岸關係需要溝通，那台灣內部更需要溝通、國民黨內部更需要溝通。做不好的地方就檢討改進，對台灣好的價值，就勇往直前。

▲國民黨主席江啟臣出席「願景台灣2030」論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席江啟臣出席「願景台灣2030」論壇。（圖／記者林敬旻攝）

江啟臣說，從過去到現在，不論在朝在野，國民黨始終扮演台灣進步的價值與正向的力量，作為在野黨的領頭羊，也是不可逃避的責任。世代正義不該只是政治口號，應該是生活實踐，今天論壇上，江啟臣具體提出「政府政策應納入世代正義評估。」

江啟臣認為，目前在政府政策形成過程中，財務成本評估、可行性評估、環境影響評估都是關鍵的要素，卻沒有世代正義的概念，這是國家永續發展、世代共榮的基本要件，應該要有一套評估標準，讓政府在擬定政策時有所依循，立委在監督立法時有所依據。

同時，他強調，政府應該扮演世代橋樑，不要利用世代矛盾變成對立，從中獲取政治利益，這是非常不可取與不道德的作法；政府更要有能力把餅做大，讓最需要的人，得到最大的照顧，這才是真正的「正義」。

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