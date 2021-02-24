一拿出保單「扣子全噴了」！拚業績秀渾圓C曲線　網刷一排：加保　

▲為業績拚了。（圖／翻攝自靠北保險業 - 新）



記者黃可昀／綜合報導

保險銷售員時常有業績壓力，為了拚成交量，不只口條要夠好，甚至還有人為了業績直接豁出去了！一名網友分享日前遇到的保險員，是個黑長直髮的氣質女，對方穿著白襯衫、西裝外套，雙方在超商詳談保險內容，想不到他聊到後來一抬頭，眼前景象讓他矇了！

原PO在臉書粉專「靠北保險業 - 新」貼出照片，圖片可見場景是在便利商店的休息區，女保險員手持保單認真講解，但視線往上一瞄，對方說著說著，白襯衫的扣子竟然已經全開，露出一整片肌膚開岔到肚臍，手還搭在領口旁企圖往外拉開，大膽舉動險些曝光，讓原PO看了直呼「賣個保單有必要這樣嗎？」

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雖然原PO貼出的照片布滿馬賽克，但隱約可看出保險員留著黑長髮，還頂著清純的妹妹頭瀏海，外型看起來氣質無害，想不到行為如此辛辣，實在讓人難為情。不過，許多人質疑這張照片的真實性，原PO也未證實這名女子的身分真偽，不排除故事只是虛構的可能性。

▲許多人要開始加保了。（圖／翻攝自靠北保險業 - 新）



底下留言紛紛歪樓，「這應該是賣健檢的」、「就算是真的也不是在外面= =」、「那是賣保險套的吧」、「這太惡劣了吧？你還不發一下名片讓大家看看到底是誰」、「同樣保險員，我這麼做怎麼好像被檢舉」、「弟弟妹妹的保險該加保了」、「這造假吧？什麼時代了，還靠這個賣保險」、「SWAG的最新企劃？」