4歲藏族小天使！雪地「純真萌樣」狂圈2千萬粉：她眼裡有星星

▲4歲藏族女孩小卓瑪「純真萌樣」爆紅。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

繼丁真之後，再有一名藏族小女孩因清澈的雙眸、純真的笑臉，讓全網淪陷。近日，一則「4歲小女孩站在雪地裡微笑」的影片在網上走紅，目前已獲2014萬讚。這個名叫「小卓瑪」的4歲小女孩身著羊皮襖，圓圓的眼睛、胖嘟嘟的臉蛋，非常純真可愛，一笑起來暖化了不少人的心，讓許多網友直呼「想抱抱」，讚歎「她的眼裡有星星」。

據《紅星新聞》報導，「小卓瑪」全名叫做「普布卓瑪」，她和哥哥、妹妹跟著爸爸媽媽住在四川甘孜州德格縣馬尼干戈鎮。

小卓瑪的爸爸細落表示，網上流傳的影片就是今年正月初一時，他弟弟帶小卓瑪出去玩耍時，在家附近的公路邊拍攝的。

▲影片由孩子的叔叔拍攝。（圖／翻攝自影片）

「在家附近拍攝的，一共拍攝了十多段，」細落透露，並沒有什麼目的，就是弟弟帶女兒出去玩拍的。小卓瑪的影片PO網後，家人只知道按讚的人比較多，平時多在放牧，滑手機的時間不是很多。對於「網紅」這個詞，細落沒有多少概念，他甚至對之前紅遍大江南北的丁真也不懂。

直到德格縣融媒體中心的工作人員找到細落，他們才知道女兒走紅。對於網友的關注，細落表示了感謝，他代表小卓瑪歡迎大家到德格來玩耍。

細落說，村裡有100多戶人，有不少小夥伴，小卓瑪直到現在還沒有到過縣城，所以對手機以及外面的許多事物都不知道。平時他們在放牧時，小卓瑪最愛和村裡的小朋友們一起玩耍，唱歌、跳舞、騎馬，吃家鄉的特色食物。

▲小卓瑪笑起來超純真。（圖／翻攝自影片）

幸福家庭成長起來的小卓瑪，那份清澈和笑容很容易打動人。爸爸表示，和影片裡一樣，性格活潑的小卓瑪喜歡笑，她爽朗的笑聲，經常讓大家不好的心情一掃而光。

細落還稱，在小卓瑪未走紅之前，他們打算今年9月讓孩子讀幼兒園。如今，小卓瑪走紅網絡，家人的初心沒變，還是計劃讓她在9月進校園。