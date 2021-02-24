民團控買BNT被阻撓「要切腹謝罪」　楊志良：去他X的蛋！

▲前衛生署署長楊志良。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

經濟民主連合今在立法院召開記者會，指出台灣買BNT是被上海復星阻撓，是因為「台灣被歸在大中華地區」，原因是因為前衛生署署長楊志良曾簽訂《兩岸醫藥衛生合作協議》，才導致台灣會被阻撓，更直說「楊志良應該要切腹謝罪」。對此，楊志良回應，疫苗跟那個合作協議完全沒關係，「說要我切腹？去他媽的蛋！」

衛福部長陳時中曾在電台節目透露，BNT疫苗被攔截，是「因為有人不希望台灣太開心。」今經濟民主連合在記者會直指，楊志良在2012年12月簽訂《兩岸醫藥衛生合作協議》，所以台灣被歸在大中華地區，這次買BNT疫苗才會被上海復星阻攔，因為上海復星提出的資料就是台灣歸在大中華地區，上海復星則有「大中華區代理權」，所以才阻撓台灣。

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楊志良被問及此事也直轟「要我切腹，你說去他媽的蛋！跟那個完全沒有關係，有什麼關係？那個合作協議是陸委會跟海協會簽的，不是我簽的，是我去日內瓦的時候，有開會交換意見，回台灣就討論哪事情可以合作，討論後送到海協會。」

對於經濟民主連合的指控，楊志良也反駁「根本是胡扯，是他要切腹，不是我要切腹，老百姓的生命健康是最重要的，管他是大陸人、台灣人還哪裡人，講這種話的人是混蛋！」

楊志良強調，也是因為當時簽訂合作協議，大陸要提供台灣防疫資料，所以這次疫情發生的時候，台灣就根據這個協議派專家去武漢了解相關資訊，不便透露專家是誰，「我們可以派專家去了解，還是根據這個協議，為什麼我要切腹，我們是為了人民的生命和健康著想。」