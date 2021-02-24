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生活「2增1減」！40歲7年級生在幹嘛　網哭：朋友越來越少

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

▲您是幾年級生呢？（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

今年是民國110年，也就代表民國70年出生的「第一波7年級生」，正式邁入40歲大關的年齡，有網友好奇發問，第一波40歲的7年級現在在幹嘛？對此，有人表示，「體檢報告越來越難看」；還有人感嘆，「繼續增加的只有存款跟年齡，朋友越來越少，嗚嗚。」

原PO近日在PTT發文指出，「本蛇就是剛滿40的七年級生，現在在發廢文，薪水不上不下，該有的都有，但都是貸款來著，對未來的計畫就是身體健康，每天持續發兩篇廢文。」

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▼有人感嘆，繼續增加的只有存款跟年齡，朋友越來越少。（圖／資料照）

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／記者季相儒攝）

原PO好奇，「所以你各位滿40的七年級生都在幹嘛？」對此，有網友留言，「在減肥養了40年的肚肚是時候該收割，好啦…其實是體檢報告越來越難看，不減不行了。狀態是五子不登科，應該不少同輩跟我差不多，最近覺得這世代厭世的人越來越多…年輕人加油，台灣少子化靠你們繼續接棒。」

其他人則留言，「還房貸，小孩正要國小」、「還在當社畜，離財富自由還有點距離」、「努力還房貸車貸，平凡地過人生」、「差不多該買長照險了」、「真的未來很渺茫，每天入不敷出，似乎沒有負債就比別人厲害了」、「40歲之後就是HR（人資）看到你的履歷，會當成沒看到，或是篩選40之內的.....所以賺多少算多少」；還有人感嘆，「繼續增加的只有存款跟年齡，朋友越來越少，嗚嗚。」

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