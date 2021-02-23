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第一波40歲「7年級生」在幹嘛？　網嘆：不想追逐金錢、知足常樂

▲▼肥宅。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲1981年出生的第一批7年級生，今年要滿40歲了。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者林彥臣／綜合報導

今年是2021年，也就代表1981年出生的「第一波7年級生」正式邁入40歲大關的年齡，就有本身也是剛邁入40歲的7年級生在PTT八卦板發問，「第一波40歲的7年級現在在幹嘛？」引發許多網友的討論。

原PO發文指出，「本蛇就是剛滿40的七年級生，現在在發廢文，薪水不上不下，該有的都有，但都是貸款來著，對未來的計畫就是身體健康，每天持續發兩篇廢文，所以你各位滿40的七年級生都在幹嘛？」

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▲▼陳嘉樺Ella出席衛視中文台《鴻門家宴》首播發佈記者會。（圖／記者張一中攝）

▲1981年出生的Ella，就是第一波進入40歲的7年級生。（圖／記者張一中攝）

對此有一位網友回應表示，本身也是7年級頭，一晃眼已經工作十幾年了，也退伍好幾年了，有個不上不下的工作，已經沒有當初剛出社會的衝勁，安穩、簡單、平安反而是現在的追求，時間只會隨著年紀的增長越過越快，「我想一轉眼很快就要50了」，父母也老了，兄弟姐妹也老了，或許到了這年紀，金錢也不是想要追求的東西了，「即時行樂、知足常樂，共勉之」。

▲坤達受邀開球。（圖／記者賴冠文攝）

▲1982年出生的坤達，也將是下一波步入40歲的7年級生。（圖／記者賴冠文攝）

另外一位網友表示，自己PTT上站次數6100多次，快滿40歲工作近14年，家庭收入300上下，兩個小朋友，名下大B一台機車，無房產住家裡早晚餐吃家裡，正常18:30到家下班，等小朋友睡覺後，開始打英雄聯盟上分、看國動或比賽直播，假日就帶小朋友去玩。

網友在推文中回應表示 ，「差不多該準備生前契約了」、「差不多該買長照險了，不然老了沒人哭」、「努力還房貸車貸，平凡的過人生」、 「繼續增加的只有存款跟年齡，朋友越來越少嗚嗚」、「還在當社畜，離財富自由還有點距離... 」。

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