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7、8年級生差別在哪？　網曝真相：都是「5年級生」的奴隸

▲▼陳柏惟黃捷合併圖。（圖／取自3Q 陳柏惟臉書／黃捷 高雄市議員）

▲網友比較7年級生與8年級生的差別。陳柏惟是7年級生（1985），黃捷則是8年級生（1993）。（圖／取自3Q 陳柏惟臉書／黃捷 高雄市議員）

記者林彥臣／綜合報導

1981年以後出生的7年級生，將陸續步入40歲，1991年以後出生的8年級生，也將陸續步入30歲，也代表這兩個世代的人已經成為職場中最主要的人力資源，也有人將這兩個世代的人以網路世代或數位世代的「早期移民」與「原生住民」，來形容這兩個世代對科技的掌握能力，但是很少有人比較這兩個世代的差別，所以就有人在PTT發問，7、8年級差別在哪裡，引發網友的討論。

一位自稱是8年級生的網友發文表示，7年級生與8年級生之間主要的差別又在哪裡？是教育制度，還是父母世代給予的觀念不同，尤其他又是8年級頭，跟7年級尾之間的是否真的存在世代差異？

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網友在推文中回應表示，「都是五年級生的奴隸，科科」、「七年級的港劇臺詞背比較熟」、「八年級比較務實的感覺」、「我7頭，不得不說8年級真的比我們務實多了，唉，誰叫學生時期給我們太多夢想理想」、「一個從小就碰到人權起步一路爽到大，一個被大人霸凌到大」、「七年級因為看得到五六年級的爽態，所以心裡面最XX，八年級距離錢淹腳目已經有點遠了，反而比較務實」。

▲▼國道一號,國一,中山高,高速公路,交通（圖／記者季相儒攝）

▲7年級生因為經歷過經濟奇蹟的後期階段，但在出社會後卻面臨巨大的價值觀衝擊（圖／資料照）

另外還有網友分析，7年級成長時中國還沒大幅崛起，路線也相對溫和，南韓科技業還沒超車，年終還能夠分股票，台灣還留有經濟奇蹟時代的餘韻，對未來的期望跟盼望都跟父母輩一樣，但出社會時遭遇金融風暴，失業率起薪房價都惡化，智慧科技又整個起飛，中國發展興盛開始不懷好意，台灣產業正式被南韓超車開始衰退，7年級舊時代的觀念整個受到衝擊，努力去適應新時代，卻又遭到父母輩跟同輩女性，以舊時代的期望步步進逼，還有富二代同輩的差異對照，造成7年級的普遍痛苦不堪無所適從。

飛機上使用3c產品,飛機上滑手機,飛機上玩手機,飛機上聽音樂,戴耳機（圖／記者林世文攝）

▲8年級生成長過程相對沒有包袱，思想自由度比7年級靈活許多（圖／資料照）

8年級就不太一樣，除了8年級頭可能有類似7年級的處境之外，8年級中段之後就差很多，在他們成長過程裡，中國、南韓就是強大的國家，台灣就是小國，雖然認知自己小，但反而沒有什麼四小龍還是經濟奇蹟的包袱，生活中，智慧科機與網路是如同空氣一樣自然的存在，不再被台灣家庭的價值觀所束縛，沒有一定要聽師長的方法、沒有一定要做什麼工作、沒有一定的求職模式，結婚也沒有一定要宴客，也沒有一定要馬上生小孩或是買房，思想自由靈活度大增。

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