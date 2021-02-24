大巨蛋試營運時間曝光！辜仲諒揪台日3大咖救火　日本首富也在列

圖、文／鏡週刊

預定年底完工的台北大巨蛋，可望在明年6月展開試營運，並在此之前完成經營權易主。本刊調查，由中信慈善基金會董事長辜仲諒以個人身分出資，並號召多家企業成立的台日投資團隊，將取代遠雄集團，成為未來大巨蛋體育園區的經營團隊。知情人士說，遠雄提出的交易金額超過300億元，為了吃下過半股權，辜找上日商軟銀集團、台灣卜蜂集團及一家本土傳產上市公司，共同參股合組公司，新的經營團隊，將成為跨國企業合資經營BOT開發案的首例。

▲中華民國棒球協會理事長辜仲諒以個人名義，穿梭台日多家企業籌組經營團隊，欲接下遠雄股權，最快明年6月讓大巨蛋開始試營運。目前外觀已大致完成，預定年底峻工。（圖／鏡週刊提供，下同）

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大巨蛋要如期完工，遠雄最快3月初就會將第4次建照變更送件，如果一切順利，不只年底完工無虞，要趕在明年6月試營運也指日可待。隨著試營運日期浮現，即將接手大巨蛋營運的新團隊，也浮出檯面！

本刊調查，以BOT模式從台北市政府手中取得大巨蛋興建與營運的遠雄集團，與北市府纏訟多年，早已決定不再插手營運，並積極尋求股權轉讓，儘管遠雄曾對外宣稱，股權轉讓沒特定企業，但近2年多來鎖定接手的交易對象，其實中華民國棒協理事辜仲諒代表的一組人馬，以及由他籌組的台日經營團隊。

為了吃下大巨蛋超過300億元的股權，這家擁有跨國上市公司的投資團隊，除了辜仲諒是以個人資金投入，其他主要成員包括日本職棒福岡軟銀鷹隊的母企業日商軟銀集團（SoftBank）、台灣傳產大廠卜蜂集團，及另一家以食品起家的老牌上市公司。軟銀集團經營日本職棒福岡軟銀鷹隊有成，身為日本首富的創辦人孫正義，就十分看好台灣首座巨蛋體育園區地處精華地帶的前景。

▲軟銀創辦人孫正義已拍板投資台北大巨蛋經營。



由於大巨蛋園區除了巨蛋本體，另有商業用途的商場、影城、辦公大樓、旅館等附屬設施，未來新經營團隊也可各依所長，負責一部分的營運。

▲台灣卜蜂的母企業正大集團，是東協最著名的跨國企業之一，未來也可望參股大巨蛋經營。圖為泰國正大國際集團董事長謝國民。

知情人士透露：「辜董力邀軟銀參與投資，就是想借重軟銀經營福岡巨蛋的成功經驗，不只給中信兄弟一個新家，也希望將大巨蛋打造成為台灣國家棒球隊打國際賽的新主場。」

▲辜仲諒私人財務顧問張明田（圖）也曾陪同辜參觀大巨蛋，並與遠雄財務團隊交換意見。

至於台灣卜蜂所屬的泰國正大集團，是東協知名的綜合性集團，跨足商業零售、電信、金融、地產，未來最有可能接手經營大巨蛋園區的旅館、商場、影城等附屬商業設施，「辜仲諒籌組的經營團隊，也將成為跨國企業合資經營國內BOT開發案的首例。」知情人士說。

針對辜仲諒籌組台日團隊有意接手大巨蛋經營權，遠雄集團公共事務室副總經理兼發言人楊舜欽表示，有關股權轉讓的規定，BOT契約都有明確規定，若有任何變動，都會與市府合議，對股權轉讓，遠雄不排除任何可能。



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