信眾高齡化　觀音區復興宮開漳聖王聖誕慶典很傳統

▲觀音區復興宮開漳聖王聖誕慶典很傳統。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

座落於桃園觀音工業區樹林里內的復興宮，23日舉行供奉主神開漳聖王聖誕慶典，因工業區造成空污，年輕人口外移，使復興宮的信眾也相當高齡化，仍依傳統習俗舉辦多項慶典儀式，包括：延請道長主持三獻禮法會、爐主敬獻豬公、舉行大閹雞比賽、製做平安米龜供信眾祈求以及聘請歌仔戲戲酬等，相當熱鬧！

▲觀音區復興宮前身是大溪區阿姆坪「南雅宮」。▼樹林里長吳進昌(右三)和復興宮爐主林國忠(右二)及親友。（圖／記者楊淑媛攝）

樹林里復興宮開漳聖王聖誕的慶典爐主，是由該宮轄管里內的信眾，依姓氏分成10組，以輪值方式向神明擲筊決定正、副爐主人選，因此，每10年才會輪值一次，今年的爐主是熱心的企業家林國忠，依傳統習俗正、副爐主需敬獻豬公，林國忠則以糯米製做神豬供奉，慶典當日全程參與道長主持三獻禮法會，樹林里里長吳進昌亦參與慶典，祈求里內平安！

▲▼觀音區復興宮開漳聖王聖誕慶典很傳統。（圖／記者楊淑媛攝）

據指出，觀音區樹林里的復興宮，前身為大溪區的阿姆坪復興宮；而大溪區的阿姆坪復興宮原名「南雅宮」，1891年5月28日，因與原住民發生衝突，廟身被焚，原地重建後更名為「復興宮」。民國46年政府為興建石門水庫，強制該地居民集體遷村，原阿姆坪復興宮信眾只好將廟的神尊器物一分為四，另覓地興建廟宇；因早年集體遷移到樹林里的居民較多，觀音區樹林里復興宮分配到主神「開彰聖王」，大溪百吉復興宮分配到廟門板、角板山福興宮、三民東興宮分別擁有香爐神器等，以延續傳承開漳聖王信仰。

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