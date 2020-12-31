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桃園觀音3工業區全年環保罰金逾千萬　「榜首」為石化業者

▲觀音有3大工業區為地方帶來嚴重污染，環保罰金一年破千萬。（圖／江承洲提供）

▲觀音有3大工業區為地方帶來嚴重污染，環保罰金一年破千萬。（圖／江承洲提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市觀音區有觀音工業區、桃科園區及環科園區3大工業區，工廠總家數近500家，統計2020全年環保署及環保局對汙染違規工廠開出罰單有將近70家178件，總裁罰金額高達1千3百多萬，其中榜首為某石化業者，罰金破百萬，對僅有約7萬人口的觀音區而言簡直是太離譜了。

▲江承洲統計環保單位全年對工業區約500家廠商的開罰件數和金額。（圖／大園警分局提供）

▲江承洲統計環保單位全年對工業區約500家廠商的開罰件數和金額。（圖／江承洲提供）

「江江看觀音」網路直播主江承洲關懷鄉里，統計2020年環保單位對觀音3大工業區含蓋樹林、草漯、富林、觀音、白玉、大潭等6里近2萬里民，開單告發違規工約70家，總裁罰金額高達1千3百多萬。其中某石化業者2個廠的水污和空污加起來罰金破百萬，榮登榜首。違規項目約178件，其中違反廢棄物清理法74件、違反空氣污染防制法56件、違反水污染防治法37件、違反毒性及關注化學物質管理法11件，平均1個月就有15件違法，更離譜是某廢棄物處理業者，光12月氣狀污染物即時監測超標多次，就連在地電廠也多次超標。

江承洲表示，觀音是個純樸的鄉村，本該有美麗的海岸，長年因經濟政策不斷的開發工業園區，導致居民居住生活環境不該如何是好，還要面臨海岸美景逐漸消失更危害海洋生態，這次資料顯示，違規工廠及案件逐年增加並沒有減少的趨勢，呼籲政府再強化管制機制及工業園區業者擔起企業環境責任，多替在地居民想想，還給居民健康的生活環境。

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