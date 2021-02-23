爆乳直播主買飲料一半！格紋男「耍變態」蹲下瞄準偷拍…掙扎逃走

記者張君豪／台北報導

知名網紅直播主「小筑」張姓女子（27歲）22日下午3點50分在信義區知名百貨公司排隊買飲料等結帳時，她突然餘光看見身後有一名身穿深色格紋襯衫男子正用手機在拍她裙下風光，女直播主發現被偷拍後立即大聲喝止，並上前抓住偷拍襯衫男，但偷拍男子奮力掙扎逃逸，轄區信義警方證實接獲報案，目前已調閱監視器追查該名男子身分。

▲17直播主小筑22日在信義區某百貨公司購買飲料遭變態男偷拍。（圖／記者張君豪翻攝）

▲17直播主小筑22日在信義區某百貨公司購買飲料遭變態男偷拍，小筑經常透過IG大秀好身材擁有大批粉絲。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區信義警分局三張犁派出所表示，當天接獲報案後立即派警員到場處理，但偷拍男子已經逃離現場，警方目前擴大調閱周遭監視器釐清男子逃逸動線，強調有信心在短時間內破案。

▲17直播主小筑22日在信義區某百貨公司購買飲料遭變態男偷拍，小筑經常透過IG大秀好身材擁有大批粉絲。（圖／記者張君豪翻攝）

小筑是17直播平台知名直播主，經常透過臉書、IG大秀火辣身材，目前已有17.5萬粉絲追蹤，22日下午她購買飲料遭變態男偷拍後，她立刻透過《爆料公社》PO文並附上店內監視器影像，希望民眾能幫忙找尋這名年約在25～30歲左右的偷拍男子。

【其他新聞】

►情何以堪！特警配備歐美名槍搏悍匪 國軍特戰兵國造槍搭鐵瞄護台灣

►美國太空總署被駭也求助他 台警資安硬實力NASA寫信致謝

►22年磨一劍！投身資訊犯罪偵查苦蹲實驗室念博士 科長推基層警科技偵查教育

