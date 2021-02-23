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華為摺疊螢幕手機Mate X2亮相！售價7.5萬起　超300萬人瘋搶

▲▼華為摺疊螢幕旗艦機Mate X2亮相。（圖／翻攝自微信公眾號／品玩）

▲華為摺疊螢幕旗艦機Mate X2亮相。（圖／翻攝自微信公眾號／品玩）

記者鄭思楠／綜合報導

華為新一代摺疊螢幕旗艦Mate X2昨（22日）晚正式亮相，儘管起售價達16999元人民幣（約新台幣7.48萬），也擋不住消費者們的熱情。目前，華為官網顯示預約人數已經超過300萬人。按照安排，發布會結束後會開始有價預約，有黃牛甚至在網上發消息稱，這次搶到的話，隨便都能賺到萬元人民幣（約新台幣4.4萬）。

據《新浪科技》報導，華為Mate X2的一大變化就是採用了內摺方案，而且做到了內屏之間和轉軸鉸鏈的無縫閉合。

華為Mate X2將搭載5nm麒麟9000芯片，據爆料，內部將採用一塊8.01英寸的內摺主屏，分辨率為2480×2200，外部的副屏尺寸為6.45英寸，分辨率為2700×1160。

▲▼華為摺疊螢幕旗艦機Mate X2亮相。（圖／翻攝自微信公眾號／品玩）

售價方面，參考Mate Xs 5G 16999元（人民幣，下同）的定價，華為Mate X2預計只高不低。再結合麒麟9000芯片以及複雜的工藝，供貨大概率十分稀缺，即便是自用，也可謂搶到就是賺。

儘管價格不菲，但Mate X2的需求十分火爆。據《深網》查看，截止22日晚10點，通過華為官方渠道預約Mate X2的人數已經超過了300萬，京東平台的預約人數也超過了40萬。

▲▼華為摺疊螢幕旗艦機Mate X2亮相。（圖／翻攝自微信公眾號／品玩）

由於產量有限，以往華為新款摺疊手機一經發布，立即出現一機難求的現象。華為Mate X、Mate Xs開售不到1分鐘即被搶購一空，一些二級交易平台甚至出現黃牛抬價和消費者高價求購的現象。華為第一款摺疊屏手機Mate X發布時，一度被炒到炒股7萬元一台。而此次Mate X2發布前，已有電商平台商家標出了49998元的售價。

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