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神級正妹刮刮樂！大露背「整片白皙到腰尾」　眼尖網友發現是她

▲▼彩券行正妹。（圖／翻攝Facebook／爆廢公社二館）

▲網友貼出「彩券行露背正妹」引發討論。（圖／翻攝Facebook／爆廢公社二館，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

過年期間許多人都會買彩券、刮刮樂試試手氣，臉書社團上流傳3張「彩券行美背正妹」照片，引發熱烈討論。不過也有眼尖的網友發現正妹的真實身分，其實就是之前讓新莊地區民眾暴動的美背機車妹。

▲▼彩券行正妹。（圖／翻攝Facebook／爆廢公社二館）

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▲▼露背正妹刮刮樂的背影吸引許多網友討論。

▲▼彩券行正妹。（圖／翻攝Facebook／爆廢公社二館）

臉書社團《爆廢公社二館》有網友貼出3張照片，發文說「今年大家買彩卷了嗎？」，但卻無人回應他的問題，因為照片中友一位大露背美女正在刮刮樂，而且坐姿相當吸引人，讓網友紛紛歪留留言「你的對焦透露了一切」、「希望能中頭彩 然後去認識她」、「台彩開大招了呀！（這根本活招牌，比那灑狗血的劇情更吸買氣）」。

▲網友發現這件彩券行露背正妹的衣服，跟尤妝妝之前在機車後座背拍到的衣服相同。（圖／JKF授權提供）

不過也有網友發現這件衣服，就是之前在新莊地區造成轟動的「機車美背妹」，當時她坐在機車後座就被發現，結果在轉頭時還露出左半邊雪乳，而這位正妹後來也被發現就是JKF女郎「Linda Yu尤妝妝」。

相關新聞：「新莊西半球」雪乳妹身分曝！白皙美背震懾新北　IG盡現D級美照

▼尤妝妝大方展現好身材，性感指數破表。（圖／尤妝妝授權提供）

 

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