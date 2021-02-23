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「鄰居鬧糾紛」他提供監視影片　隔天大門及愛車被噴漆報復

▲▼鄰鬧糾紛！熱心供監視疑遭報復 新車、家門遭噴漆。（圖／東森新聞）

▲提供監視器畫面調解鄰居糾紛，屋主隔天遭噴漆報復。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園龍潭區一名葉姓男子投訴，他22日清晨起床後發現，停在某門口的新車遭人噴漆，連旁邊的鐵捲門、機車也慘遭毒手。他質疑，應該是前一天有鄰居發生糾紛，他好心提供監視影片還原現場，才因此遭人報復噴漆，不過鄰居都搖頭否認，只能等警方後續調查。

事件發生在22日凌晨6時許，住宅外面的監視畫面清楚拍到，一名頭戴鴨舌帽的男子在現場鬼鬼祟祟查看，接著拿起噴漆罐開始往轎車上猛噴，不論是車頭、車尾及車頂全部都不放過，後來甚至想要把車窗砸爛，不過被剛好出門的居民發現喝止，他才匆忙離開現場。

葉姓屋主事後出門查看，發現剛買不到1個月的愛車「幾乎毀容」，車身及車窗玻璃均被紅色、藍色線條噴滿，連旁邊的鐵捲門、機車都慘遭毒手，機車椅墊還被用利刃割開，讓他看了超級傻眼，報警之餘也將轎車、機車送去維修，光是汽車維修費就至少要30萬元。

▲▼鄰鬧糾紛！熱心供監視疑遭報復 新車、家門遭噴漆。（圖／東森新聞）

▲鄰居否認噴漆報復，也強調不認識噴漆的鴨舌帽男。（圖／東森新聞）

至於為何會遭人噴漆。葉男懷疑，附近鄰居21日下午曾經發生糾紛，他向到場處理的警方提供監視畫面，不料愛車隔天就被人噴漆，懷疑是遭人惡意報復。葉男說「前一天鄰居有發生爭執，警方跟我要影片，就這樣子而已，然後隔天早上就被噴了。」

不過遭懷疑的鄰居全部否認噴漆，也強調不認識噴漆的鴨舌帽男。警方調查後發現，嫌犯其實前一天就在附近勘查地形，因此噴漆行為恐怕早有預謀，究竟是隨機犯案還是惡意報復，詳細情況待後續追查釐清。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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