逐鹿社區取得展演許可　餵養梅花鹿需動物保護教育宣導

▲▼逐鹿社區取得縣府展演許可已開始營業 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山國家風景區管理處為促進災民產業發展，委託逐鹿社區合作社復育梅花鹿，並藉與遊客互動讓民眾更深入鄒族與梅花鹿文化。在嘉義縣政府、嘉義縣家畜疾病防治所與阿管處共同輔導下，終於讓逐鹿社區在春節前合法取得動物展演許可證，社區得以永續發展並帶動周邊觀光。

逐鹿社區是莫拉克災後興建、供鄒族八部落族人永久安居的處所，是台18線阿里山公路進入風景區重要入口迎賓位置，也是遷居至永久屋部落居民發展產業與生計的重要區域。鄒族與逐鹿社區關係密切，這裡是鄒族傳統梅花鹿舊址，早期族人就在此打獵，因此梅花鹿和鄒族文化有相當深遠關係。

為了讓政府部門委託辦理、具動物保護相關的動物展演業者得以永續經營，以及防止動物福利因展演行為遭受損害，嘉義縣政府於109年12月7日公告，指定嘉義縣依法設立登記的民間團體，如經政府部門委託辦理具動物保護相關之動物展演者得具申請資格，得依動物展演管理辦法提出申請。

目前該鹿園有17隻(公鹿3隻,母鹿14隻)梅花鹿，遊客入園前須聽取專人導覽說明，讓遊客了解梅花鹿與鄒族文化的連結，之前曾發生遊客在園區興奮尖叫或追逐等行為，導致鹿隻驚嚇受傷，或是餵飼非專用草料等影響鹿隻健康情事，因此，民眾餵養前都須接受動物保護教育宣導。

▲ 逐鹿社區取得縣展演許可。（圖／記者翁伊森翻攝）

逐鹿社區是嘉義縣政府與紅十字總會合作所興建，2011年11月動工，2012年12月入住，住戶大部分來自於阿里山原鄉各部落鄒族族人及世居阿里山鄉的漢人，共計156戶，是八八風災嘉義縣境內規模最大的永久屋基地，目前有300人居住於此，取名「逐鹿社區」，來訪務必遵守園區相關規定，也希望藉由與鹿隻互動讓民眾體認與學習如何保護動物。

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