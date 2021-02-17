　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／「台灣賭神」戴子郎除夕猝逝家中！享壽64歲

記者陳以昇、林昱萱／台北報導

被封為「台灣賭神」稱號的「戴子郎」，驚傳於除夕夜（2月11日）於家中因心肌梗塞猝逝，享壽64歲。據了解，戴子郎的後事從簡，不會對外舉辦追思會，一切將低調處理。

▲被封為「台灣賭神」稱號的「戴子郎」接受ETtoday新聞雲專訪。（圖／ETtoday攝影中心

▲被封為「台灣賭神」稱號的「戴子郎」猝逝。（圖／ETtoday資料照）

「台灣賭神」戴子郎（本姓黃），擁有台大經濟系學士學位，曾靠炒股賺千萬，後來股市大跌，讓他血本無歸後，開始靠賭為生，研究21點、百家樂賭技。生涯中已經有200多家賭場，將他列為拒絕往來戶，但他生前接受訪問時笑著說，「全世界有近6000家賭場，那我還有5000多家可以去。」

▲戴子郎猝逝。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲戴子郎猝逝。（圖／記者陳以昇翻攝）

戴子郎於2017年3月開始招生教授賭技，課程2堂課8小時學費4萬元，教你如何記牌並在21點、百家樂中尋找漏洞，他還會帶著學生組團到世界各地賭場實際進場賭博。這位傳奇人物卻於稍早傳出於過年期間逝世的消息，讓外界都感到相當震驚。

2018年初，戴子郎得知濟州島開了一家新賭場，為了吸引全世界賭徒光臨，只要進場賭，平均每一人都可以贏得約1千美金，重點是這家賭場還沒將他列拒絕戶；面對如此大的誘惑，戴子郎7月24日召集23位學生組團前往濟州島神話世界（Jeju Shinhwa World）賭場，入住豪華飯店展開為期27天賭場旅程。

他先透過南韓當地人頭仲介公司，每天找來100名人頭發給賭金500美金進場，23位學生跟著進去監督下注，期間共贏得84萬美金（約2520萬台幣）；到了8月19日團隊解散各自回台，戴子郎準備將他個人贏的10億韓幣（約2763萬台幣）逐日匯回台灣，但礙於法令一天只能匯5萬美金，他又有急事返台處理，不得已將剩下的4億480萬韓幣及47萬泰銖放進背包搭機返台，卻在桃園機場入境海關遭查獲，當場全數沒入國庫，他只好自我嘲說，「賺了幾千萬，就當繳稅吧！」

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
開工第一天小確幸　LINE貼圖15款免費下載
最重恐罰500萬！愛莉莎莎「YouTube退訂人數驚呆」
北市民生社區驚見未爆彈！軍方人員穿防爆裝帶走

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南投皮卡車墜谷！小女兒顱內出血媽喊胸痛　全家走訪溫泉秘境

快訊／北市林森北路棉被店火警！濃煙狂竄　一家7口倉皇逃出

失意女摩鐵輕生反被告縱火　她秀「採買關鍵」獲無罪

彰化透天厝火警她逃頂樓求救　消防員曝正確觀念：不要往上跑

瑞士EFG控詐貸2億美元！幸福人壽董座挪私用　北檢：銀行高層掩護

北市民生社區虛驚！黃色塑膠袋赫見未爆彈　軍方人員穿防爆裝帶走

「台灣賭神」戴子郎心肌梗塞猝死！除夕夜最後影片曝光

照顧2月大男嬰才3天就窒息亡　保母餵奶後「離房煮晚餐」釀人命

夫妻年薪都破百萬！她沒領到2500育兒津貼　怒告討錢被狠狠打臉

快訊／「台灣賭神」戴子郎除夕猝逝家中！享壽64歲

排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！

勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

南投「泡麵土地公」旁堆出垃圾山　每天吃300箱...上萬紙碗清到崩潰

五月天改編「搖滾版《Mojito》」！　阿信「杰倫Key很高」…蕭敬騰吐槽：是早期

超跑違停黃網線放紙條+紅包求情　花蓮警連開「3張罰單」反送車主

拾荒婦遭撞「卡車底拖行650m亡」 駕駛辯沒看見...警怒：你有良心？

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

彰化女大逆向100公尺「4車嚇歪」 貨車煞不住追撞！她竟迴轉肇逃

南投皮卡車墜谷！小女兒顱內出血媽喊胸痛　全家走訪溫泉秘境

快訊／北市林森北路棉被店火警！濃煙狂竄　一家7口倉皇逃出

失意女摩鐵輕生反被告縱火　她秀「採買關鍵」獲無罪

彰化透天厝火警她逃頂樓求救　消防員曝正確觀念：不要往上跑

瑞士EFG控詐貸2億美元！幸福人壽董座挪私用　北檢：銀行高層掩護

北市民生社區虛驚！黃色塑膠袋赫見未爆彈　軍方人員穿防爆裝帶走

「台灣賭神」戴子郎心肌梗塞猝死！除夕夜最後影片曝光

照顧2月大男嬰才3天就窒息亡　保母餵奶後「離房煮晚餐」釀人命

夫妻年薪都破百萬！她沒領到2500育兒津貼　怒告討錢被狠狠打臉

快訊／「台灣賭神」戴子郎除夕猝逝家中！享壽64歲

花蓮街頭依偎…照片PO網「婁峻碩怎都不笑？」焦凡凡揭2人真實互動

南投皮卡車墜谷！小女兒顱內出血媽喊胸痛　全家走訪溫泉秘境

就是管不住嘴？這些「超毒減肥語錄」讓人瞬間沒食慾

快訊／北市林森北路棉被店火警！濃煙狂竄　一家7口倉皇逃出

「房子會越換越大嗎？」網友秒搖頭　曝更想要1條件：地點定漲幅

失意女摩鐵輕生反被告縱火　她秀「採買關鍵」獲無罪

楊穎超／只有少數人能打疫苗　台灣有「疫苗護照」的對策嗎？

疫情衝擊迪士尼！　主題樂園最新一季營收「虧損733億」

臭豆腐一咬秒爆汁！彰化超人氣餐車 必搭酸菜豬血湯＋胡椒粉

獨家專訪／從睡卡車到買1.5億豪宅！Tones And I爆「得獎」秘辛

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

社會熱門新聞

台南男最後一口氣　求路人打給妻子

美熟女快閃下海40天撈40萬！200男客對戰無人撐過5分鐘

台南兇殺內幕曝　他遭仇家一刀捅心成致命傷

男大生遊台南捲命案　被逼三貼幫思者逃亡

台南男攔路人機車求救　三貼逃跑仍遭刺死

國道8連撞勞斯萊斯害的！夾殺慘狀曝

台南兇殺跳車畫面曝　31歲男遭來回追撞慘死

即／「台灣賭神」戴子郎除夕猝逝

神鬼渣男這模樣「騙婚千萬嬌妻」　手法曝光！吃遍台美正妹

台南男聽「嘟嘟聲」抱憾離世！她崩潰曝未接電話原因

台南殺人案　奪命車留清晰血掌印

失控婦大鬧星巴克！飲料淋櫃台　嗆店員出來講

快訊／國1「9車連環撞」　車流「紅爆」回堵5公里

花800萬買下8輛報廢國光號　亞洲車神圓夢

更多熱門

相關新聞

「台灣賭神」戴子郎猝死　最後影片曝

「台灣賭神」戴子郎猝死　最後影片曝

被封為「台灣賭神」的「戴子郎」，驚傳於除夕夜（2月11日）於家中因心肌梗塞猝逝，享壽64歲。不過，在戴子郎猝逝當天，其Youtube頻道還有發影片教網友如何玩三卡撲克，未料在發完影片當天，卻不幸在家中猝逝，讓外界都感到相當震驚。

流當車老闆開工遇死劫！妻：他只是出門工作

流當車老闆開工遇死劫！妻：他只是出門工作

春節登山挑戰「南三段」女掉邊坡斷腿

春節登山挑戰「南三段」女掉邊坡斷腿

盧秀燕新春開工首日視察中捷綠線

盧秀燕新春開工首日視察中捷綠線

56年前開在田中央！傳奇東區守門人曝店面價　直言：開多少都不賣

56年前開在田中央！傳奇東區守門人曝店面價　直言：開多少都不賣

關鍵字：

台灣賭神戴子郎除夕夜心肌梗塞過世猝逝猝死影音

讀者迴響

熱門新聞

台南男最後一口氣　求路人打給妻子

花旗「錯匯250億」法院判收款人免還錢！

懷孕正宮答應一夫多妻9年！要求「看老公和小三嘿咻」

美熟女快閃下海40天撈40萬！200男客對戰無人撐過5分鐘

家庭主婦→年收7億CEO「霸氣休了老公」！

連假40萬人上當！點開見端火鍋滑倒崩潰

鄭人碩放閃遭酸「狗男女」　小薰罕見回應！

台南兇殺內幕曝　他遭仇家一刀捅心成致命傷

國產車「噴撞2000萬勞斯萊斯」　網嚇歪

老公在家裝攝影機！拍到「辣妻躺公公大腿」親密動作

兒只有一包紅包！單親媽自責「沒人脈」　網：有洋蔥

男大生遊台南捲命案　被逼三貼幫思者逃亡

李靖遭性騷退演藝圈　改行賣水果

台南男攔路人機車求救　三貼逃跑仍遭刺死

國道8連撞勞斯萊斯害的！夾殺慘狀曝

更多

最夯影音

更多
排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！

排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！
勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

南投「泡麵土地公」旁堆出垃圾山　每天吃300箱...上萬紙碗清到崩潰

南投「泡麵土地公」旁堆出垃圾山　每天吃300箱...上萬紙碗清到崩潰

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面