快訊／「台灣賭神」戴子郎除夕猝逝家中！享壽64歲

記者陳以昇、林昱萱／台北報導

被封為「台灣賭神」稱號的「戴子郎」，驚傳於除夕夜（2月11日）於家中因心肌梗塞猝逝，享壽64歲。據了解，戴子郎的後事從簡，不會對外舉辦追思會，一切將低調處理。

▲被封為「台灣賭神」稱號的「戴子郎」猝逝。（圖／ETtoday資料照）

「台灣賭神」戴子郎（本姓黃），擁有台大經濟系學士學位，曾靠炒股賺千萬，後來股市大跌，讓他血本無歸後，開始靠賭為生，研究21點、百家樂賭技。生涯中已經有200多家賭場，將他列為拒絕往來戶，但他生前接受訪問時笑著說，「全世界有近6000家賭場，那我還有5000多家可以去。」

▲戴子郎猝逝。（圖／記者陳以昇翻攝）

戴子郎於2017年3月開始招生教授賭技，課程2堂課8小時學費4萬元，教你如何記牌並在21點、百家樂中尋找漏洞，他還會帶著學生組團到世界各地賭場實際進場賭博。這位傳奇人物卻於稍早傳出於過年期間逝世的消息，讓外界都感到相當震驚。

2018年初，戴子郎得知濟州島開了一家新賭場，為了吸引全世界賭徒光臨，只要進場賭，平均每一人都可以贏得約1千美金，重點是這家賭場還沒將他列拒絕戶；面對如此大的誘惑，戴子郎7月24日召集23位學生組團前往濟州島神話世界（Jeju Shinhwa World）賭場，入住豪華飯店展開為期27天賭場旅程。

他先透過南韓當地人頭仲介公司，每天找來100名人頭發給賭金500美金進場，23位學生跟著進去監督下注，期間共贏得84萬美金（約2520萬台幣）；到了8月19日團隊解散各自回台，戴子郎準備將他個人贏的10億韓幣（約2763萬台幣）逐日匯回台灣，但礙於法令一天只能匯5萬美金，他又有急事返台處理，不得已將剩下的4億480萬韓幣及47萬泰銖放進背包搭機返台，卻在桃園機場入境海關遭查獲，當場全數沒入國庫，他只好自我嘲說，「賺了幾千萬，就當繳稅吧！」