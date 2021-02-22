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新鍋煮茶驚見「內外全是黑油」　內人行秒解：缺關鍵1步驟

▲▼生平第一次買鍋，卻發現煮完茶葉鍋內鍋外都出黑油，最後用一小瓶沙拉油才洗乾淨。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲新鍋煮完茶驚見「鍋內外全是黑油」，網友秒看懂：「少了關鍵1步驟」。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團《爆怨公社》表示，他日前在某五金行買了一個新的不繡鋼鍋，回家後立刻拿去裝剛煮好的茶葉放涼，不料卻發現碰過鍋身的手指全都沾滿黑油，上網一查才知道他少了「開鍋」步驟。其他網友看了文章後也提醒「一定要開鍋，用油多洗幾遍，不銹鋼鍋多少都會有黑油，不能直接拿來用。」

原PO表示，他日前在五金行買了新的不繡鋼鍋，回家後用來裝泡好的茶葉放涼，結果發現手指拿完鍋子都黑油，仔細一看鍋外也整個都黑油，嚇得他立刻把茶葉全部倒掉，不料連鍋內也都是油，讓他只能不斷用衛生紙擦拭，上網查詢後才知道，原來他少了一個「開鍋」步驟。

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他後來依照網路找到的開鍋方式，用光了一瓶小食用油，來來回回擦拭數次，再用洗碗精重複洗了5次，鍋子才慢慢沒黑油，變很淡淡的灰白色。他感嘆「大家如果有新買的不繡鋼鍋，可用衛生紙沾沙拉油擦看看，生平第一次買鍋子，半夜終於處理好了。」

文章分享後引發網友熱議，也有許多人舉出自己開鍋的方式「我都先用白醋煮過一次後，再用洗碗精加水煮一次，然後刷洗就不會了」、「這種鍋子用沖壓製成的 ，製程中會加油，事後也會加防鏽油之類的，所以都必須『開鍋』把油清掉」、「我也是用食用油加餐巾紙狂擦，擦不出半點黑油後，再用熱水加白醋煮過一次。」

 
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