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吃小火鍋「煮湯泡飯」　2店員圍觀秒臭臉！內行怒曝辛酸：洗到昏倒

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▲▼小火鍋（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO煮湯泡飯，竟被店員圍觀！（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

最近天氣轉涼，百元小火鍋成了暖胃首選！不過有男網友抱怨，店家附贈的飯讓他難以下嚥，只好丟入鍋裡煮軟，豈料此舉卻引起店員圍觀，甚至臉色臭到不行，讓原PO求問「不能這樣做嗎？我整鍋吃到乾乾淨淨耶...」文章貼出後，釣出曾擔任店員的網友解釋，「他們只是擔心黏鍋底難洗而已！」

一名男網友在臉書《爆怨2公社》透露，日前一個人去吃小火鍋，由於米飯實在太硬，他嗑了半碗後，靈機一動把剩下的飯倒入鍋裡，打算煮湯泡飯。怎料一位A店員突然衝來，朝鍋裡一看，瞬間臉色鐵青且不發一語走掉。

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儘管滿頭霧水，但原PO還是吃得津津有味，忽然A店員又拉著B店員走過來，瞄了一眼鍋內模樣，兩人的臉色又更臭了。由於店員都沒說話，原PO深怕自己成了奧客，因此求問「怎麼？不能這樣做嗎？我整鍋吃到乾乾淨淨耶...」

文章曝光後，網友熱議「還好吧，我朋友都直接拿來炒肉了」、「這種便宜的米吃起來很硬啊，我都會加點湯汁泡軟再吃」、「沒怎樣啊，日本韓國都可以這樣吃耶」、「我們這邊火鍋店的老闆還會告訴你，飯先不要吃，吃到最後留一點肉，在叫一顆蛋最後來煮粥欸」、「店員可能以為你泡的是衛生紙吧」、「沒影響到店家，要怎吃，都可以吧」。

▲▼男吃火鍋「加飯」遭店員臭臉圍觀！內行曝辛酸：清到生氣（圖／翻攝爆怨2公社）

▲原PO擔心自己成了奧客！（圖／翻攝爆怨2公社）

不少網友也遇過類似情況，「我最後也把鍋子舔乾淨，店員臉也超臭的」、「我吃石二鍋煮到最後也是會拿飯來煮粥～只要一直攪拌不用怕鍋底燒焦呀」、「其實把飯放到裡面煮成粥！真的是一絕美味的料理，但我為怕焦掉黏鍋底！我都會在最底部放高麗菜！避免黏底」。對此，有內行解釋，「有些火鍋店有規定如果這樣煮乾燒破壞了，鍋子塗層要照價賠償，答案是可以煮，煮壞鍋子要賠錢而已」、「可能怕你沒吃完，放到燒焦，洗的人會昏倒吧～沒對你直接指導，我是覺得不必介意啦」、「曾是火鍋店的員工，只是擔心黏鍋底難洗而已」。

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