9天拚60天！等了17年　高雄中博橋橫跨高雄車站要退了





▲高雄中博高架橋 。（圖／高市府新聞局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄鐵路地下化後，多座高架橋、地下道陸續拆除、填平，高雄車站也將大變身。串聯市區的中博高架橋歷經近17年來，拆除工程即將在27日啟動，原訂2個月工期，經高雄市長陳其邁指示要求市府積極協調後，交通部鐵道局同意調整工序，將引道拆除工程縮短至9天，並選擇228連續假期開始施作，於3月8上午6時開通站西路，降低對民眾的交通衝擊。

高雄市府交通局表示，中博高架橋引道段拆除自2月27日至3月7日完成，中博高架橋銜接中山路及博愛路，可謂高雄南北向最重要的交通動脈，一旦進行拆除作業對市民日常交通將造成衝擊，在高雄市長陳其邁指示，經市府團隊與交通部鐵道局4個月密集研商討論，近10次現勘及會議，包含工序與工期，終於提出衝擊最低的方案。

除縮短引道拆除工期外，於3月8日開通的站西路，也從原先規劃4線道擴充至6線道，並調整南北路口道路線型，減少車流動線衝突，維持南北交通順暢及服務水準；部分路段留設3米寬居民通道。經與交通部鐵道局溝通協調，除原訂引道拆除工期從2個月縮短為9天，也使整體拆除工程（含中間主橋體）由原訂6個月縮短至2個月完成，此外站東路的開闢期程也從2年半縮短為1年半，期以最短工程，降低交通衝擊及地區生活影響。

原中博臨時高架橋連接中山路及博愛路，於2003年5月竣工通車啟用，迄今已17年，鐵路地下化工程中因中博高架橋未拆除將無法進行多項施工，包含帝冠式舊站遷移、旅館大樓、站東道路、站東結構體、站東天棚結構等項目，盼整體拆除作業順利，達成縫合高雄南北土地的最後目標，也讓新建的高雄車站帶來新的城市樣貌，成為未來區域發展的新引擎。

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