老公下車買菜她站車尾滑手機　名牌包+現金+金飾全被偷

▲警方調閱監視器，找到竊賊行竊關鍵畫面。（圖／ 記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄一名郭姓女子和先生18日清晨3點多前往鳳山區鳳農市場買菜，將車子停在市場附近的中崙一路旁，車熄火後沒有上鎖，兩人就下車，結果遭到一名剛出獄半年的張姓竊賊盯上，偷走三只GUCCI、COACH的名牌包、金飾以及現金，合計損失將近37萬，警方以車追人查獲犯嫌，訊後將人依竊盜、毒品罪嫌移送。

警方指出，這起事件發生在18日清晨約3點半，被害的郭姓女子原先將名牌包、金飾及現金等物放置於副駕駛座的腳踏墊上，車子熄火後，她的先生先下車採買，隨後郭女跟著下車，站在車子後方滑手機，沒想到接近5點時，丈夫回到車旁，兩人要上車時，意外發現副駕駛座的車門微開，且車內的貴重物品全被搜括一空，ＧUCCI以及COACH的名牌包一共丟失3個，還有2.7萬元現金以及金飾不翼而飛，損失近37萬元。

郭女指出：「我老公下車買菜，我下來顧車，我通常都會站在車後方，那天就是老公買完菜後，想要再去買個吃的東西，結果發現車門沒關好，再次查看就發現名牌包那些都不見了，本來我還以為是我自己把東西放在別的地方，結果找一找發現不對，才驚覺是被偷了。」

郭小姐強調，原先小偷偷走的金飾，是她結婚時用的物件，還有名牌包也是老公送給她的生日禮物，這些貴重物品除了本身價值外，對她來說更是意義非凡，如今警方可以在4天內協助將失物找回，讓她十分感動。

▲竊賊剛出獄半年，又因為犯下竊盜案被捕，讓家人十分痛心。（圖／ 記者黃子倩翻攝）

警方指出，當日接獲報案後，調閱周邊監視器，鎖定一名張姓男子涉嫌重大，在大寮區將人逮補，並現場查扣贓物，3個名牌包以及現金，並起出海洛因0.25公克，據了解，張姓嫌犯曾犯下毒品案，才剛出獄約半年，沒想到惡行不改，再次犯下竊盜案，經警方訊問後，將他依竊盜、毒品危害防制條例罪嫌移送地檢署偵辦。

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