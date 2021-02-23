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監視器還原！炸彈客詭死看守所　「棉被蓋臉掙扎」鼻孔塞面紙

▲男子吳富鋐因不滿政局與時事，在國民黨台南市後壁區黨部放置自製「撒旦之母」炸彈，還揚言與警方同歸於盡，21日被台南看守所人員發現，吳男頸部有纏繞繩索，鼻子塞衛生紙，並用膠帶封住口鼻，送醫急救無效身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲吳富鋐因不滿政局與時事，在國民黨台南市後壁區黨部放置自製「撒旦之母」炸彈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者崔子柔／綜合報導

50歲吳富鋐2019年12月在國民黨台南市後壁區黨部放置自製「撒旦之母」炸彈，還揚言與警方同歸於盡，一審判9年6月。台南看守所21日發現吳男離奇死於囚室，檢方查看監視器發現他以棉被蓋住全身就寢，期間稍有掙扎、翻身，但無明顯動作。

台南看守所管理員21日發現吳男未起床早點名，到他床位查看才發現，他頸部有纏繞繩索，鼻子塞衛生紙，並用膠帶封住口鼻身亡。

根據《聯合報》報導，檢方調閱監視器發現，吳男就寢時用棉被蓋住全身，似乎有掙扎、翻身動作，上舖室友也未察覺異樣，未發現有其他人靠近。

▲男子吳富鋐因不滿政局與時事，在國民黨台南市後壁區黨部放置自製「撒旦之母」炸彈，還揚言與警方同歸於盡，21日被台南看守所人員發現，吳男頸部有纏繞繩索，鼻子塞衛生紙，並用膠帶封住口鼻，送醫急救無效身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲吳富鋐自製「撒旦之母」炸彈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳男被發現時棉被蓋過臉部，頸部套著繩索，有繩勒痕跡，鼻孔塞衛生紙、口鼻被膠帶封住，目前無法確定死因是窒息還是頸部勒斷致死，且因吳男睡在下舖，形成監控死角，確實死因仍待檢方調查。

台南看守所指出，吳男入監380天，家屬探視257次，會面情形正常，入監時也做過檢視量表評估，不屬於高風險收容人，對此事件深感遺憾，未來考慮在舍房加裝凸面鏡或反射鏡防止死角，另會檢討是否要求收容人睡覺必須露頭。

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