　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陽明交大開學首日系統爆炸！登入、查課表全癱瘓　校方積極排解中

▲▼國立陽明交通大學入口系統當機。（圖／翻攝陽明交通大學網站）

▲國立陽明交通大學入口系統，在開學第一天當機。（圖／翻攝陽明交通大學網站）

記者林育綾／台北報導

陽明大學與交通大學合併，不料今（22）日開學第一天，「國立陽明交通大學」網站入口系統就發生大當機，導致無法登入、查看課表、上課地點等情形！校方說明，由於兩校系統整合，此情況也是剛發生，正積極排解中，目前提供另一個頁面讓學生查詢課表。

▲▼國立陽明交通大學選課系統當機。（圖／翻攝陽明交通大學網站）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「國立陽明交通大學」入口系統當機。（圖／翻攝陽明交通大學網站）

國立陽明交通大學今（22）日在臉書粉專公告，「入口系統在開學第一天爆炸」，並表示從昨晚單一入口系統就無法登入，深夜時獲得改善，不過今早又出現無法登入情形，導致學生們無法查看課表、上課地點。

▲▼國立陽明交通大學選課系統當機。（圖／翻攝陽明交通大學網站）

▲校方緊急提供網頁，讓同學可以先查詢課表。（圖／翻攝陽明交通大學網站）

校方向《ETtoday新聞雲》記者說明，由於兩校合併，需要整合兩邊的資源和系統串接，目前已經初步整合完畢了，不過暫時無法登入的情形，也是剛剛才發生，因此目前正積極排解中，未來也會持續滾動修正。現在校方也緊急提供另一個頁面，讓同學可以先查詢課表。

▲▼陽明大學和交通大學1日奉教育部核定，正式合併成國立陽明交通大學，副總統賴清德及前副總統陳建仁也出席台北陽明校區的揭牌儀式。。（圖／總統府提供）

▲陽明大學和交通大學奉教育部核定，2月1日正式合併成「國立陽明交通大學」，副總統賴清德及前副總統陳建仁也出席台北陽明校區的揭牌儀式。（圖／總統府提供）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
高醫提告罔腰喊卡！2關鍵動向曝光
不只案943！台南公司放5人趴趴走　罰金將變5倍
快訊／全台最高「屏東谷川大橋」意外！男99米高墜下慘死
快訊／謝和弦6月娶莉婭　Keanna回應了
神秘升降機載2人消失　北市府開罰6萬「限期拆除」
網爆罔腰男友「承認假懷孕」：賣狐仙賺6萬多　本尊現身回應了
星巴克今天起「連續19天」買一送一　用這方法爽賺一杯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

228連假國道祭「高乘載管制」　3天路段、時段一次看

爸媽又拿走紅包！他撂狠話「斷親子關係」　沒臉見同學：受夠了

她搭捷運「褲子拉鍊沒拉」被男童發現！家長罕見家教...萬人讚爆

案943被要求參加員工受訓！負責人「這原因」　恐面臨5倍罰金

冰箱年糕大變身！網分享「超強秘傳食譜」...眾人敲碗想吃

彰化農地「埋焚化爐底渣」重金屬超標　環保署、農委會挨轟裝瞎

網爆套話罔腰男友「承認假懷孕」：賣狐仙賺6萬多　本尊現身回應

辭掉業務「改跑外送」不是為了錢！上班族含淚點頭：出社會就知道

PTT土豪哥吃夜市牛排！見「抹布擦盤就送桌」怕爆　網笑：不意外

輔大傳男教師性騷女學生　校方：事件已交性平會調查處理

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

電動車三寶上路見「檔車」就撞　阿嬤又是妳！苦主：同地點撞2次

中和屁孩吃熱炒爆衝突當街鬥毆　囂張嗆記者：下一個受傷就是你

Joeman聊「男生懷孕」聽到鳳梨會來一秒尬　酷炫自爆「會結婚三次」：每次離婚都是爆點XD

老賊「軟骨功鑽鐵窗」闖民宅行竊　偷完物歸原位...屋主：以為內賊

西濱公路連環車禍撞擊瞬間曝光　男起身「後車又追撞」慘被撞飛

228連假國道祭「高乘載管制」　3天路段、時段一次看

爸媽又拿走紅包！他撂狠話「斷親子關係」　沒臉見同學：受夠了

她搭捷運「褲子拉鍊沒拉」被男童發現！家長罕見家教...萬人讚爆

案943被要求參加員工受訓！負責人「這原因」　恐面臨5倍罰金

冰箱年糕大變身！網分享「超強秘傳食譜」...眾人敲碗想吃

彰化農地「埋焚化爐底渣」重金屬超標　環保署、農委會挨轟裝瞎

網爆套話罔腰男友「承認假懷孕」：賣狐仙賺6萬多　本尊現身回應

辭掉業務「改跑外送」不是為了錢！上班族含淚點頭：出社會就知道

PTT土豪哥吃夜市牛排！見「抹布擦盤就送桌」怕爆　網笑：不意外

輔大傳男教師性騷女學生　校方：事件已交性平會調查處理

228連假國道祭「高乘載管制」　3天路段、時段一次看

林智堅：持續與鄭文燦交流、合作　讓桃園、新竹更緊密幸福

安平命案他是「藏鏡人」？角頭家遭撒冥紙砸車　死者10友人慘了

罔腰5年前就嗆「我說懷孕就懷孕」　自曝凸肚真原因：誰再批判就戰

ET民調》單厚之／支持度超過韓江　吸票力超越鄭運鵬　林智堅入主桃市卻不操之在己

他送長輩洗碗機結果悲劇了！「拿去退掉」還慘遭洗臉：很不爽

煮香噴噴沒牠的份　小柴委屈躺廚房「聞香酣睡」：夢裡什麼都有QQ

遊騎兵陣容年輕化　32歲梁玹種展企圖拚擠進先發輪值　

爸媽又拿走紅包！他撂狠話「斷親子關係」　沒臉見同學：受夠了

「單局雙響滿貫砲」朴贊浩也是苦主　慘遭塔提斯老爸棒打

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

生活熱門新聞

曾文水庫底部驚見數十個大型蟲洞！直徑最大3米

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

被罰補票！台大生怒放空高鐵股票

點「陽春麵不要麵」被拒　她氣炸

戴假髮吃火鍋　館長回應了

西濱20車撞　高公局曝5保命關鍵

騎樓神秘升降梯　他好奇：通去哪

高中生7hrs台北求生！網讚：天堂行程

1筆罰15！熊貓新規店家不能拒單

高市衛生局下通牒：罔腰一周內說明

年後才檢查紅包　他傻眼：被陰了

即／罔腰稱「人體試驗懷孕」　衛生局查高醫結果出爐

熊貓女外送員「偷餐」　同業揭2手法鑽漏洞

更多熱門

相關新聞

陽明交大首屆「系統工程學程」招生

陽明交大首屆「系統工程學程」招生

今年是交大與國防理工學院合作的「系統工程與科技學士學位學程」招收第3屆學生，同時也是交通大學和陽明大學合校後（簡稱陽明交大）首屆招生。

陽明今拆校牌　下周一掛「國立陽明交通大學」

陽明今拆校牌　下周一掛「國立陽明交通大學」

「陽明交大」合併案獲行政院同意　新校長9月遴選

「陽明交大」合併案獲行政院同意　新校長9月遴選

關鍵字：

陽明交大國立陽明交通大學

讀者迴響

熱門新聞

罔腰深夜突發紅底文：流血⋯

曾文水庫底部驚見數十個大型蟲洞！直徑最大3米

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

捉到了！罔腰懷孕超音波照來源曝光

台南確診男參加公司訓練　負責人慘了

賈靜雯揪「6明星家族」出遊　陳意涵2歲兒罕露面

周揚青揭歐陽娜娜「私下個性」　不忍了：真的生氣

台中最新夢幻露營區晚餐Buffet吃到爽

女兒被霸凌！他捅死9歲霸凌童

被罰補票！台大生怒放空高鐵股票

點「陽春麵不要麵」被拒　她氣炸

李佳穎慶KID生日：愛你一萬年　害羞姿勢掀暴動

散步聽狗群狂吠！粉紅幼獸縮木頭堆哭

阿姨帶去玩溺死外甥！母：絕不原諒

更多

最夯影音

更多
地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？
濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面