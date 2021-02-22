陽明交大開學首日系統爆炸！登入、查課表全癱瘓　校方積極排解中

▲國立陽明交通大學入口系統，在開學第一天當機。（圖／翻攝陽明交通大學網站）

記者林育綾／台北報導

陽明大學與交通大學合併，不料今（22）日開學第一天，「國立陽明交通大學」網站入口系統就發生大當機，導致無法登入、查看課表、上課地點等情形！校方說明，由於兩校系統整合，此情況也是剛發生，正積極排解中，目前提供另一個頁面讓學生查詢課表。

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▲「國立陽明交通大學」入口系統當機。（圖／翻攝陽明交通大學網站）

國立陽明交通大學今（22）日在臉書粉專公告，「入口系統在開學第一天爆炸」，並表示從昨晚單一入口系統就無法登入，深夜時獲得改善，不過今早又出現無法登入情形，導致學生們無法查看課表、上課地點。

▲校方緊急提供網頁，讓同學可以先查詢課表。（圖／翻攝陽明交通大學網站）

校方向《ETtoday新聞雲》記者說明，由於兩校合併，需要整合兩邊的資源和系統串接，目前已經初步整合完畢了，不過暫時無法登入的情形，也是剛剛才發生，因此目前正積極排解中，未來也會持續滾動修正。現在校方也緊急提供另一個頁面，讓同學可以先查詢課表。

▲陽明大學和交通大學奉教育部核定，2月1日正式合併成「國立陽明交通大學」，副總統賴清德及前副總統陳建仁也出席台北陽明校區的揭牌儀式。（圖／總統府提供）

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