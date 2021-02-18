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社會 社會焦點 保障人權

餐廳闆娘帶GUCCI包上市場採買　賊手一伸連金飾都摸光慘噴37萬

▲▼ 鳳山一處市場清晨發生竊案 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄鳳山區一處市場清晨發生竊案。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄一對夫妻18日凌晨約3點半前往鳳山區的鳳農市場採購，將車子停放在路旁，丈夫先下車採購，妻子也跟著下車，但是卻沒有將車門上鎖，人就這樣站在車尾等丈夫回來，結果慘遭小偷盯上，趁人不注意打開車門，偷走Gucci名牌包、Coach長夾還有現金4萬多元以及金飾4兩，總共合計損失近37萬元，目前警方正擴大調閱路口監視器，針對可疑人車查緝中。

警方表示，這對夫妻本身經營餐廳，18日清晨約3點半時，兩人開車出門前往鳳山區的鳳農市場買菜，將車子停放在中崙一路上，車輛熄火後，丈夫先下車採買，妻子接著下車站在車尾等待，但兩人並未將廂型車上鎖，加上郭姓女子將等貴重物品放置在車內副駕駛座的踏板處，此舉，讓宵小有機可乘，打開車門搜刮一空。

直到郭姓女子事後發現副駕駛座的車門微微開啟，這才注意到她放在腳踏墊的Gucci單肩包、Gucci長夾、Coach零錢包、現金約4萬元、金飾共約4兩全都不翼而飛，損失金額高達36萬多，目前警方正積極擴大調閱路口監視器過濾可疑人車追查中。

鳳山分局成功派出所長吳育圃表示，民眾出門在外應隨時注意自身財物安全，個人貴重物品亦請妥善保管，如遇可疑人士可立即撥打110，以維自身財產安全。

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