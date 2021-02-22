為愛離家17年遭宣告死亡　失蹤女曝結局！同天找到「復活」團圓

記者黃翊婷／綜合報導

44歲的黃姓女子失蹤17年遭宣告死亡，沒想到18日意外被台北市萬華警分局警員尋獲，恰好與當年離家的日子是同一天。至於為何會離家這麼多年，黃女透露，是因為當時家人反對她與男友交往，才會憤而為愛走天涯，但如今兩人已經分手。

▲黃女為愛負氣離家17年。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

萬華警方21日表示，龍山派出所警員鄭埕祥、陳思妤18日在執行巡邏勤務時，於下午4時許行經西昌街與貴陽街二段口，發現一名長髮女子很可疑，便主動上前盤查，結果發現該名女子竟是失蹤長達17年的失蹤人口，而且已遭法院宣告死亡。

警員進一步詢問，長髮女子也就是黃女，這才透露原因，原來2004年2月18日時，因為家人反對她與男友，雙方意見不合，才會憤而離家出走，期間並未與家人聯繫，結果在離家滿7年後遭到法院宣告死亡除戶，至於與男友的愛情也早已落幕，最終分手收場。

▲尋獲黃女的龍山派出所警員鄭埕祥、陳思妤。

黃女姊姊聽聞找到失蹤長達17年的妹妹，急忙趕到派出所並激動表示，「自從妹妹失蹤後，母親日日擔心難過，幾乎以淚洗臉，到板橋每個宮廟四處拜拜，祈求神明保佑妹妹平安無事」，家人每次拜神擲筊詢問神明妹妹的下落與安危，都得到神明正面的回應，心裡才稍稍得到安慰。

更巧的是，找到黃女的這一天，剛好與17年前她離家的日期相同，種種奇蹟般的巧合也讓警方忍不住嘖嘖稱奇，幸好最後人平安被尋獲，也順利與家人重新團圓。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。