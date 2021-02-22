最後衝刺！　搶救大潭藻礁公投連署2/22起串連大學校園擺攤

▲搶救大潭藻礁的環團人士在中壢青埔地區進行公投連署。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

搶救大潭藻礁公投連署截止日逼近，目前僅有9萬多份、距35萬份目標差很多，環團全力最後衝刺連署，21日在中壢區青埔地區連署，搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，大潭藻礁是全球唯一淺海現存藻礁，相當珍貴，面臨中油第三天然氣接收站施工嚴重危害，訴訟程序來不及，籲民眾踴躍連署，為守護藻礁努力。

▲搶救大潭藻礁的環團人士在中壢青埔地區進行公投連署。（圖／記者楊淑媛攝）



潘忠政指出，大潭藻礁位於桃園市觀音區，是全台最大、生長最完整的藻礁地形，也是全球少數僅存現生淺海藻礁，養育近海近百種海洋生物，包括保育類柴山多杯孔珊瑚、綠蠵龜、台灣白海豚等珍希生物，生態豐富，是國內珍希生態保育熱點，由於中油在大潭藻礁場域興建第三天然氣接收站施工，環團展開搶救連署公投保護行動。

▲大潭藻礁是全球唯一淺海現存藻礁。（圖／潘忠政提供）

由於，行政訟訴繁複冗長，阻擋藻礁破壞已來不及，潘忠政說，如果公投勝利，中油三接工程就要停工遷離，對藻礁保護有重大意義，呼籲支持環保的民眾趕快在2月28日連署截止日前寄來連署書，希望能連署35萬份目標，趕在3月中旬送到中選會審核，合格人數至少要足夠28萬9667份。

▲參與連署網友發文對藻礁命運表示悲觀！（圖／翻攝臉書）

另外，搶救粉紅藻礁的國內多所大學生，也在2月22日起迄26日於台大、元智、中原等10多所大學相互串連擺攤衝公投連署書；一名參與連署的林姓網友以「藻礁的命運」為文，對藻礁的命運表示很悲觀！覺得這場公投連署難以成功，畢竟藻礁要去過現場看過後，才會發現珍貴性和特殊性，才會有感情，但似乎在還沒有來得及重視以前，藻礁就要消失了，如同台灣雲豹和曾經有的梅花鹿一樣，慢慢的在還來不及重視以前就消失；但至少有連署過，死在自己的無力之中！

・最熱賣Top 3 女香均一價1099元！Chloe、ANNA SUI、LANVIN隨你選