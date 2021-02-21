外籍人士入境3/1起有望鬆綁！　陳時中：一人一戶措施會持續

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎邊境嚴管，出入境人數大幅下降，2020年底英國變種病毒襲台，指揮中心自今年元旦起宣布禁止外國籍人士來台，被問到何時鬆綁？陳時中表示，預計自3月1日起恢復12月起秋冬專案管制措施，唯一的不同點在於「一人一戶」會延續，避免家戶親密切者傳染。

指揮中心去年公告，2021年1月1日起限縮非本國籍人士入境及檢疫規定，並自1月15日零時起強化入境旅客檢疫措施，外籍人士、港澳人士與陸籍人士，除非持有居留證、外交公務、商務履約、人道考量、國人之配偶及未成年子女、其他特別許可才能入境。

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隨著部桃事件落幕，各國新冠肺炎疫情趨緩，陳時中表示，會在3月1日之後，回到12月1日起的邊境管制措施，無論本國籍與外國籍，只要檢附3日內陰性證明就可入境，但是否要擴大，還有待與各部會協商。不過針對入境後一人一戶限制，陳時中坦言，「還是會持續」，避免家戶有親密傳染。

依照指揮中心去年底公告，除限制非本國籍人士暫緩來台一個月外，也暫停旅客來台轉機與非特殊或緊急專案許可的國際醫療，短期商務人士縮短居檢專案，除了已通過審查外，也恢復14天居家檢疫。隨著秋冬專案屆期，上述限制也有望逐一解封。

指揮中心發言人莊人祥會後接受電訪時表示，上述議題會在下週二指揮中心會議中討論，預計在週三記者會中公佈。