主燈「金可cow」正式點亮　南投燈會2/19晚間起跑

▲南投燈會主燈「金可cow」今晚點亮。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

2021南投燈會受疫情影響延期舉辦，今晚由縣長林明溱正式點亮高達10米主燈「金可cow(台語真可靠的諧音)」、開放夜間賞燈，除了10個主題燈區，還有水陸雙水舞、百萬燈海，以及水岸景觀花海，水火花燈爭光鬥豔，吸引大批民眾湧入賞燈。

▲南投縣長林明溱(右三起)、立委馬文君主持南投燈會點燈儀式。（圖／記者高堂堯攝）

林明溱會同縣府一級主管、立委馬文君等民意代表，以及在地眾多廠商代表共同點燈，造型有如「無敵鐵金牛」的巨型主燈瞬間在夜色中亮起，隨著音樂緩緩旋轉，各燈區宣告燈會起跑，由情人橋相連的貓羅溪對岸Q版牛彩繪花海隨著日落消失在夜色後，定時演出的水舞和煙火秀又帶起另一波高潮。

林明溱指出，今年南投燈會獲得在地廠商熱情贊助上千萬元經費，原已費心籌備各項展演內容和周邊活動，未料部桃醫院發群聚和社區感染疫情，中央疫情指揮中心下令停辦大型活動，燈會不得不延後並取消表演活動。

▲南投燈會水舞令人驚豔。（圖／記者高堂堯攝）

林明溱透露，疫情導致春節期間遊客人數銳減300萬人，損失二到三億元商機，不過仍以防疫為優先，更慶幸北部疫情已獲控制趨緩，歡迎各地遊客到南投賞燈，以及正盛開的杉林溪鬱金香、九族文化村櫻花等美景。

▲南投燈會規劃溪畔花海和Q版牛彩繪。（圖／記者高堂堯攝）

南投燈會現場嚴格實施疫情管制，遊客進入燈會須配戴口罩，並測量體溫、手部消毒，以及填寫實聯制表單，更多燈會訊息請上活動官網查詢(https://www.rs-event.com.tw/2021NTL/) 。

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