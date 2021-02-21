女友媽2.5倍薪請母打掃！反被嗆「都不幫忙」：當貴婦很了不起？

▲一名男子發文抱怨女友媽是「米蟲」，反被網友炮轟。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者蔡儀潔／綜合報導

情侶交往時雙方家長也會有所互動，不過一名男子近日卻發文抱怨女友媽媽是「米蟲」，也因此跟女友發生矛盾吵到快分手。男子本想抱怨引起共鳴，沒想到被網友罵翻「拜託快分手。妳女友值得一個正常男友和正常婆婆」。

該名男子在「靠北女友2.0」臉書社團PO文，稱女友的媽媽知道自己媽媽是鐘點清潔工後，便在過年前以2.5倍的薪資聘請對方，「誰知女友媽的行為實在太誇張。」

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根據原PO說法，他的媽媽在打掃時，女友媽坐在沙發聽音樂喝下午茶，「看著我媽一個大她快十歲而且還有心臟病的人忙前忙後都不會覺得不好意思。」

原PO的媽媽看不下去唸了對方幾句，暗示說「不是花錢就了不起」，但女友媽「不知道是真傻還是裝傻，竟然跟我媽說如果太累的話，可以休息一下一起吃點心」。

這讓原PO氣炸，怒批「根本是假好心真羞辱！」，自己媽媽一個人打掃完三室兩廳，非常累，而女友媽「完全」都沒有主動來幫忙。

事後，原PO的媽媽回家委屈哭了，讓兒子去討個說法，然而女友聽後「整個公主病發作」強調自己媽媽沒有做錯，對方拿錢就應該做事，兩人因此吵到快分手。

後來女友媽打電話來道歉，表示絕對沒有惡意。對此原PO依舊很不滿，在文內怒嗆「是怎樣，住豪宅當貴婦很了不起？我媽活該被糟蹋？女友媽這種沒有生產力的人，根本不配跟努力工作的我媽比！」。

▲多數網友認為「收了2.5倍的錢做事情應該呀」。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

貼文發出後吸引超過1700人留言，網友一面倒怒轟「這是什麼邏輯」、「收了2.5倍的錢做事情應該呀，如果不想引起爭議，不應該接熟人的案子」、「不然收了2.5倍薪資還要一起坐在沙發上聽音樂哦」、「所以是想拿錢不做事？」、「今天我若是你，我不會想讓媽媽去賺這筆錢！你自己好好去思考一下吧」。

還有不少人酸「勸樓主快分手，不然結婚後娘家送房子車子，還被你嫌棄，為何沒送傭人」、「拜託快分手。妳女友值得一個正常男友和正常婆婆」、「本人是做油漆工程的，下次我也應該要求業主一起幫忙批土粉刷」、「這個故事我唯一不懂的就是你女友的媽媽為什麼要道歉？」、「女友媽根本完全沒錯呀，事實是你們兩家本來就完全不適合，不如快點自覺分手比較實在」。