國台辦挺長沙台商林懷等人　陸委會：中共「以黨領政」沒法治

▲國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

國台辦18日指長沙台商林懷等人會被判刑，是因為民進黨的栽贓陷害。對此，陸委會19日表示，中華民國是法治國家，司法機關依法獨立審判，嚴正拒絕中共橫加干涉指責，「反觀中共『以黨領政』，法院是為政治服務，並沒有真正的法治可言。」

陸委會指出，中華民國是法治國家，司法機關依法獨立審判，我方堅定捍衛台灣司法，嚴正拒絕中共橫加干涉指責，「台灣是民主法治社會，與人治社會不同，司法依據事證獨立辦案，不容許任何政治力介入；反觀中共『以黨領政』，法院是為政治服務，並沒有真正的法治可言。」

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會提到，中共對我司法個案判決的無端指摘，充分暴露專制政權對於權力分立與法治精神的蔑視與無知，其迫害維權及異議人士的各種行徑，才是「栽贓嫁禍」、「羅織罪名」的最佳代言人。

陸委會說，舉世皆知中共對我統戰滲透干預的情形相當嚴重，甚至運用各種手段企圖干涉、介入我民主選舉，這種惡質的行徑才是破壞兩岸關係、危害台灣人民利益的元凶，「嚴厲正告中共方面應正視兩岸現實，尊重台灣的民主選舉制度，切勿介入台灣選舉及干預台灣內部事務。」

陸委會強調，針對中共統戰滲透及介入選舉的相關情形，政府長期以來都嚴密掌握、適時因應，對於涉及違法的案件也都依法查處，「我們再次呼籲國人應注意遵守法律規範，避免受人利用威迫，從事危害民主法治的行為。」

▼長沙台胞投資企業協會會長林懷。（圖／資料照）

