女大生命案路燈亮不亮受重視　宜蘭市花70萬更換43盞LED路燈

▲▼保障宜蘭市民夜間通行安全，宜蘭市公所區將舊城東、西、南、北路共43盞路燈更換為LED路燈。（圖／宜蘭市公所提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

馬來西亞籍女大學生不幸遭擄殺棄屍後，路燈亮不亮引發民眾關注，而宜蘭市公花了近約70萬元，已全數將宜蘭市舊城東、西、南、北路之燈具更換為LED路燈，共汰換43盞傳統路燈。市長江聰淵說，更換為LED路燈能保障市民夜間通行安全之同時，亦能提升街道照明品質。

宜蘭市舊城區作為清代時期設官治理之古城區範圍，現今已發展為主要經濟、文化、信仰的重要聚落，區內廟宇環聚、商業活動蓬勃且住家眾多，周邊更與文化古蹟及大眾運輸相鄰，周圍環繞之舊城東、西、南、北路因此成為市民每日往來出入及遊客必經之重要道路。

宜蘭市公所近年陸續針對市內主要道路與人口稠密路段，將傳統鈉光燈更換為較省電、環保、耐用之LED路燈，此次規劃進行舊城東、西、南、北路之燈具更換，共汰換43盞傳統路燈，工程經費約70萬元，目前已全數更換完成。

宜蘭市長江聰淵表示，路燈是提供夜間照明之重要設施，LED路燈將使電力使用更加節能及環保，市公所將持續辦理燈具汰換，以期於保障市民夜間通行安全之同時，亦能提升街道照明品質。

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