路樹無辜！宜市建蘭路10天2自撞　白車烏龜翻黑車撞爛車頭釀3傷

▲宜市建蘭路10天2自撞路樹，白車四輪朝天釀1傷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭建蘭路10天內黑白2車先後自撞，白車疑車速過快失控自撞路樹四輪朝天，另件是黑車車速過快轉彎不及撞路樹車頭全半毀，2車自撞3人受傷，宜蘭分局呼籲駕駛過彎時應遵照道路速限行駛，接近彎道或路口應減速慢行，注意車前狀況，安全才是回家唯一的路，遵守交通規則保護自身及其他用路人安全。

2月2日上午，未酒駕53歲周姓男子駕駛白色自小客車，沿宜蘭市建蘭南路由東往西方向行駛，疑似因車速過快失控自撞路樹，幸周男只受到擦挫傷，送醫無大礙。

▲▼宜市建蘭路10天2自撞路樹，黑色車頭全毀釀1傷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

巧的是，10天後的2月12日，未酒駕的22歲林姓男子駕駛黑色自小客車，沿宜蘭市建蘭南路西往東方向行駛，疑似因過彎車速過快轉彎不及，無自撞路樹，林男與副駕駛座的弟弟一度受困，林姓男頭部及手腳輕微擦傷，他的弟弟雙腿有骨折，經送陽大醫院救護後無生命危險。

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