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買BNT疫苗要上海復星同意？陳時中舉例「百貨購物」：很單純的問題

▲▼指揮中心2/19記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

台灣採購BNT／輝瑞疫苗一度卡關，直到昨日德國BNT聲明願意供貨，看似重燃採購BNT疫苗希望，但是其大中華區代理仍是上海復星，要如何解決還是未知。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（19）日以百貨公司購物為例，說明BNT的權力關係要自己解決，如果無法解決，還是可以進一步談。他也表示，大中華區只是形容詞，國際跟台灣往來時，必須正視台灣是一個國家，直接以台灣做交易對象，比較不會徒增困擾。

德國BNT與美國輝瑞共同研發新冠疫苗，我方直接與BNT洽購500萬劑，指揮中心曾一度表示即將簽約，後來又坦言談判延遲。陳時中17日上廣播節目揭露期間內幕，合約簽訂在即但卻受「外力介入」遭到攔截，這也被外界認定有中國打壓。沒想到18日路透社即報導BNT發出信件聲明「打算向台灣提供我們的疫苗」。陳時中後續則表示，希望把本來合約繼續完成。

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然而輝瑞／BNT疫苗大中華區的代理權仍在上海復星手上，繞過代理商與原廠購買引發議論，也有人質疑為何不與美國輝瑞洽談。陳時中今日進一步說明，輝瑞在台灣有原廠分公司，曾經洽談，不過對方已經說明美國輝瑞不負責相關亞洲業務；而我方與BNT洽談進展已經到最後，雙方新聞稿互相認可、合約簽給BNT，但對方還沒簽回來，現在就希望能儘速完成，雙方前面已經進行很多磋商程序，如果沒什麼困難、簽回來之後，就進行後續採購情況。

陳時中表示，BNT跟誰的權利關係要自己解決，若無法解決，也可以與我方溝通，進行協商。就好像我去百貨公司，看到商品標價就決定要買了，如果對方說和別人有總代理，這個總代理是總代理的事情，除非說沒有透過總代理就不行，那剩下來才是我們決定要不要進一步的談，這很單純的問題，現在就是進行的狀態。

陳時中指出，以今天中華民國防疫指揮中心和人家談疫苗的買賣，一定要先知道對方是不是「權利擁有者」，否則就白談。而總公司一定擁有權利，總代理也有權利，若總公司授權給人家是一個非常硬的合約，他應該提早跟我們講，循著正常的管道大家持續進行就可以了。

被問及大中華區代理權是否對我方不太公平，未來是否會避免落在大中華區內的採購。陳時中表示，以前國際代理商分區是亞洲區或直接國家的代理權，大中華區是個形容詞，並非法定名詞或者地理名詞，雖然名稱權利不在我們，但未來會提醒要跟台灣往來的企業，應正視台灣是個國家，把台灣視為直接交易國來做區別，比較不會徒增困擾。

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