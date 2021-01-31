潛入台大偷種菜被警告…民眾「15字誠實回應」網笑爆：有禮貌給過

▲被抓包偷種菜，還想等收成。（圖／翻攝自路上觀察學院）



記者黃可昀／綜合報導

台灣大學校園風景優美，不少校外人士也會來散步、賞湖，但竟然有人誇張到直接潛入校園種菜，把台大當成自家後院！一名網友貼出台大一張告示牌，提醒民眾禁止在校園土地種菜，後方一整排整齊的秧苗還入鏡，想不到當事人在底下的15字回應讓網友全笑翻。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片，空地被不明人士挖出田地貌，還在上頭插了好幾株農作物幼苗，校方發現以後立了一張告示牌，「此處為國立台灣大學校地，請勿佔用種菜，違者將報警取締。」還蓋上校方章印，證實這是由台大總務處豎立的告示牌。

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▲網友也好奇究竟什麼菜讓民眾堅持要種到收成。（圖／翻攝自路上觀察學院）



本以為這樣能勸退種菜人士，想不到疑似當事者在告示牌上反貼一張紙條，寫著「不好意思！等我們收成後會馬上撤退！」讓人看了實在哭笑不得，抱持著有始有終，既然已經種下去只好等收成的心態，原PO看到也尷尬地說「今年的菜價比較貴，先不要…。」

照片曝光網友紛紛朝聖並留言，「有禮貌！過」、「成了留言板」、「直接剷平了啊是在客氣什麼」、「告示要寫土地有重金屬就不會有人敢種了」、「人家以為有農業相關科系，就可以在裡面種菜」、「頭都洗下去了，拜託～」