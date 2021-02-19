　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

別再羨慕大雄了! 參天製藥聯手哆啦A夢　一起呵護全家人眼睛的健康　最萌家庭常備藥　日台限定療癒登場！

▲▼參天眼藥水。（圖／記者湯興漢攝）

▲參天製藥推出哆啦A夢限定款包裝眼藥水，讓粉絲們忍不住想囤貨收藏，現在不用飛日本也能直接入手。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

陪伴許多人成長的經典卡通哆啦A夢適逢50週年，隨著《STAND BY ME 哆啦A夢 2》上映，相關商品也持續熱銷，參天製藥推出哆啦A夢限定包裝的「參天柔潤人工淚液點眼液」與「參天潤澤眼藥水」，獨特聯名款加上眼睛水汪汪的哆啦A夢和哆啦美，超療癒包裝讓人看了就有好心情，粉絲們更是忍不住想手刀囤貨，不能出國沒關係，哆啦A夢聯名款台灣同步上市，跨海收藏輕鬆達成。

▲▼參天眼藥水。（圖／記者湯興漢攝）

▲參天製藥獨家與哆啦A夢聯名打造全新的療癒感畫風，水汪汪大眼睛讓人一看就愛上。

哆啦A夢漫畫出刊50週年，經歷一次又一次的冒險、角色間真摯的情感成為粉絲們的共同記憶，每每在大雄闖禍或是遭受欺負時，哆啦A夢總能拿出秘密道具，也是大雄最親切可靠的好夥伴，讓人安心的形象深植人心，也讓哆啦A夢成為大小朋友都喜愛的經典角色。參天製藥獨家與哆啦A夢聯名，打造全新的療癒感畫風，原本就很真誠的大眼睛加上水汪汪的眼神，令人更加愛不釋手，哆啦美不僅有美到逆天的眼睫毛配上圓滾滾的無辜大眼睛，還加上紅潤的腮紅增添氣色，是日台限定的限量款，可愛的外包裝還可以再利用，親子一起動動手把可愛的哆啦A夢、哆啦美剪下來做成裝飾，再次掀起哆啦A夢熱潮。

▲▼參天眼藥水。（圖／記者湯興漢攝）

▲天天盯著3C用品，眼睛疲勞乾澀是常態，從可愛的哆啦美夾鏈袋中拿出「參天潤澤眼藥水」，輕輕一滴舒緩雙眼不適。

現代人日常生活中總是離不開3C產品，不管讀書或是工作，就連休閒娛樂也都跟電腦、手機有關，長時間用眼過度、眼睛乾澀不適成為現代人通病，隨身攜帶人工淚液、眼藥水也習以為常，日本長銷No.1的人工淚液「參天柔潤人工淚液點眼液」及「參天潤澤眼藥水」主打皆無添加防腐劑註1，無論是裸眼或是配戴隱形眼鏡註2都不影響，適合廣泛年齡層使用。

「參天柔潤人工淚液點眼液」接近人體淚液成分，質地溫和，可滋潤乾澀雙眼、緩解異物感，而3C用眼過度、長時間配戴隱形眼鏡所引起的眼睛疲勞，就讓添加維生素B6和B12的「參天潤澤眼藥水」幫助舒緩緊繃的睫狀肌，讓你的靈魂之雙恢復明亮視野。

▲▼參天眼藥水。（圖／記者湯興漢攝）

▲參天潤澤眼藥水。

此次日台限定版本包裝還附上可愛的哆啦A夢及哆啦美夾鏈袋，後方還貼心寫上「參天潤澤眼藥水」及「參天柔潤人工淚液點眼液」的注意事項，為維持新鮮度，瓶身使用獨特密封滴頭設計，使用才開封，開封後還可在夾鏈袋背面寫上開封日期，以免超過開封後使用期限，5ml的容量外出時隨身攜帶超便利，每次拿出來都會被萌到，此次的4罐裝共20ml更是CP值爆棚。

▲▼參天眼藥水。（圖／記者湯興漢攝）

▲參天柔潤人工淚液點眼液。

每個人心中都想要有個如哆啦A夢一般的好友，總是不離不棄、溫柔陪伴在身邊，不管遇到什麼困難，都能因為有他在而感到安心，「參天潤澤眼藥水」與「參天柔潤人工淚液點眼液」就像哆啦A夢之於大雄一樣，是可靠又不可或缺的陪伴，無論什麼時候，只要家中備有「參天潤澤眼藥水」和「參天柔潤人工淚液點眼液」，就能讓你和家人有安心的依靠，給靈魂之窗最溫柔的呵護。

參天柔潤人工淚液點眼液／參天潤澤眼藥水　哆啦A夢聯名款

容量：20mL（5mL x 4支）／20mL（5mL x 4支）、10mL（5mL x 2支）

售價：NT280／NT440、NTD249

販售通路：屈臣氏、康是美、Tomod’s、日藥本舖、松本清、大樹、各大藥局熱銷中

註1：防腐劑（不含Benzalkonium chloride (BAK)）

註2：使用潤澤眼藥水時，若為配戴彩色隱形眼鏡，請卸除後再點眼

本文章由參天製藥贊助TW-GEN_109/0121　衛部藥輸字第027589號　衛部藥輸字第026904號

北市衛藥廣字第110020088號　使用前請詳閱說明書警語及注意事項

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
女星2年花光百萬存款！繳不出5000卡費　坦承進演藝圈是錯誤
初九拜天公！十大禁忌曝光　最後2點「今晚做錯衰整年」
國二女遭鬼父性侵「靠韓團撐6年」　現況曝！終於可以好好睡覺了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

人類覺醒計劃再開！參天攜手EVA推限定眼藥水　不能出國在台灣也能一滴雙眼覺醒

別再羨慕大雄了! 參天製藥聯手哆啦A夢　一起呵護全家人眼睛的健康　最萌家庭常備藥　日台限定療癒登場！

補班日優惠懶人包一次看！邪惡奶蓋「第2杯6元」、咖啡只要12元

羨慕！遠傳用戶獨享跨超商咖啡寄杯服務、遠傳幣還可抽iPhone12系列

千萬富翁等你來當！東森幣大樂透連9槓　初八頭獎爽拿1000萬！

小坪數省空間！網友推餐桌椅改用「長凳」秒變寬敞

7-11補班日飲品優惠！33元爽喝伯爵紅茶拿鐵　全聯咖啡只要12元

口感綿密像栗子！超商最新「栗香地瓜」皮也能吃　限定門市開賣

全聯「補班日小確幸」美式12元起！小7、摩斯咖啡都有優惠價

魔幻的雲洞圖書館　如有機生物蟄伏海陸交界

婚後不跟長輩住？回家誰煮飯？　婆媳關係好難：我還不好意思罵她

痛別小鬼療傷...峮峮：不要提就沒事　忍氣喘跳啦啦隊「偶爾小力一點」

「SM編舞師＋小栗旬親戚」登《創造營》！　free style超精準卡點…Amber喊「老師」

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

王大陸「環抱緊貼」李沁被罵翻：鹹豬手　凌晨急上火線回應！

金正賢直播放閃申惠善「想念我的女王」　趙花眞VS金昭容..甜選中殿：花眞抱歉惹XD

想吃披薩！爛醉夫妻突攔外送員 遭拒絕竟揮拳狂吼「你強姦我」

焦凡凡過年帶婁峻碩見家人！　爺爺「站背後盯場」他緊張笑了

母湯！貪心男見未刮彩券放桌上 下秒「暗槓」現刮...網怒：不要臉

橘貓霸氣喵叫求關注「快理我！」阿嬤親孫露傲嬌表情偷偷暗爽♥

別再羨慕大雄了! 參天製藥聯手哆啦A夢　一起呵護全家人眼睛的健康　最萌家庭常備藥　日台限定療癒登場！

補班日優惠懶人包一次看！邪惡奶蓋「第2杯6元」、咖啡只要12元

羨慕！遠傳用戶獨享跨超商咖啡寄杯服務、遠傳幣還可抽iPhone12系列

千萬富翁等你來當！東森幣大樂透連9槓　初八頭獎爽拿1000萬！

小坪數省空間！網友推餐桌椅改用「長凳」秒變寬敞

7-11補班日飲品優惠！33元爽喝伯爵紅茶拿鐵　全聯咖啡只要12元

口感綿密像栗子！超商最新「栗香地瓜」皮也能吃　限定門市開賣

全聯「補班日小確幸」美式12元起！小7、摩斯咖啡都有優惠價

魔幻的雲洞圖書館　如有機生物蟄伏海陸交界

痴情哥暗戀超商女店員半年　「去了一趟廁所」瞬間幻滅

艾莎現身？黑貓爬樹中「瞬間冰封」　腳下無支點詭異景象曝光

瘋電影／跟你老婆去旅行　給你一千萬讓你老婆跟我出國

阿翔過年「包5位數」安太座！ 紅包寫6字告白…Grace：好受到肯定

NBA全明星沿用去年賽制致敬Kobe　史上首次「只辦一天」

世衛武漢追查疫源　鎖定鼬獾、兔子疑將病毒傳人

男神元旦突宣布結婚！　「妻子長相首次曝光」網讚：像宋慧喬

美議員重提「防止台灣遭侵略」法案　授權總統動武護台

倒數10天！紙本藝fun券只能用到月底　還有5000萬未使用

40歲金泰希穿搭仍像少女　小碎花、長風衣絕對是春季必買

7哈士奇吵鬧拆家...下秒同時斷電 捲成肉球乖睡！萌樣讓媽也融化

消費熱門新聞

7-11補班日推「3大飲品」超殺優惠

東森幣大樂透連9槓　頭獎爽拿1000萬！

補班日優惠懶人包一次看！

遠傳獨寵用戶！推跨超商咖啡寄杯

4大超商「開工日咖啡優惠」懶人包

一顆30元！速食店神秘「銅板漢堡」

網推餐桌椅改用「長凳」秒變寬敞

全聯補班小確幸！咖啡最低12元起

美鳳姐不藏私分享「工作神器」

2021讓12星座「加倍順利」的忠告

東森樂透頭獎初七來拼900萬！

超商最新「栗香地瓜」限定門市開賣

最萌家庭常備藥日台限定療癒登場

海島城市中的「雲洞圖書館」

更多熱門

相關新聞

《哆啦A夢2》《龍貓》票房開紅盤！

《哆啦A夢2》《龍貓》票房開紅盤！

農曆春節全台都在瘋日本動畫片，《STAND BY ME 哆啦A夢2》上映7天票房突破2100萬台幣，網友直呼劇情催淚「真的哭到救命！」宮崎駿首次在台灣大銀幕上映的《龍貓》，全台票房也飆破1100萬，他也透露媽媽為姊姊小月梳頭是出自吉卜力工作室真人經歷，是一個極重要的場景。

哆啦A夢聯名參天零防腐系眼藥水

哆啦A夢聯名參天零防腐系眼藥水

給說法／忽視是霸凌的幫兇

給說法／忽視是霸凌的幫兇

《哆啦A夢》50周年紀念作大卡關

《哆啦A夢》50周年紀念作大卡關

吉祥紅、富貴紫　新年口罩幫開運

吉祥紅、富貴紫　新年口罩幫開運

關鍵字：

參天眼藥水日本眼藥水參天製藥哆啦A夢參天潤澤眼藥水參天柔潤人工淚液點眼液哆啦A夢聯名款

讀者迴響

熱門新聞

罔腰變性3年懷孕了！公開寶寶超音波照

福原愛嫁來台灣5年…要回日本了

台南+9屁孩「持槍」1戰7！被包起來打成豬頭

2千萬勞斯萊斯撞爛　富豪車主：不修報廢了

烏克蘭正妹被母逼來台灣　哽咽曝原因

賓客「與新娘嗨舞」下秒遭撞飛！畫面曝

鏡子反射露馬腳　正宮直接抓包尪出軌

生日送女友八萬包包！開箱崩潰了

桃園結婚她提建議　新娘氣炸「傳帳號」：絕交

睡一半鬼壓床！7Kg貓肉暖毯重壓

旗袍妹一脫黑絲襪「連續走光2次」

女星2年花光百萬存款！　認進演藝圈是錯誤

直播主秀500萬現鈔+勞力士　5男持刀搶工作室

初九拜天公十禁忌曝光！做錯衰整年

單親爸變性　竟當眾脫褲逼兒子聞

更多

最夯影音

更多
婚後不跟長輩住？回家誰煮飯？　婆媳關係好難：我還不好意思罵她

婚後不跟長輩住？回家誰煮飯？　婆媳關係好難：我還不好意思罵她
痛別小鬼療傷...峮峮：不要提就沒事　忍氣喘跳啦啦隊「偶爾小力一點」

痛別小鬼療傷...峮峮：不要提就沒事　忍氣喘跳啦啦隊「偶爾小力一點」

「SM編舞師＋小栗旬親戚」登《創造營》！　free style超精準卡點…Amber喊「老師」

「SM編舞師＋小栗旬親戚」登《創造營》！　free style超精準卡點…Amber喊「老師」

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

王大陸「環抱緊貼」李沁被罵翻：鹹豬手　凌晨急上火線回應！

王大陸「環抱緊貼」李沁被罵翻：鹹豬手　凌晨急上火線回應！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面