別再羨慕大雄了! 參天製藥聯手哆啦A夢　一起呵護全家人眼睛的健康　最萌家庭常備藥　日台限定療癒登場！

▲參天製藥推出哆啦A夢限定款包裝眼藥水，讓粉絲們忍不住想囤貨收藏，現在不用飛日本也能直接入手。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

陪伴許多人成長的經典卡通哆啦A夢適逢50週年，隨著《STAND BY ME 哆啦A夢 2》上映，相關商品也持續熱銷，參天製藥推出哆啦A夢限定包裝的「參天柔潤人工淚液點眼液」與「參天潤澤眼藥水」，獨特聯名款加上眼睛水汪汪的哆啦A夢和哆啦美，超療癒包裝讓人看了就有好心情，粉絲們更是忍不住想手刀囤貨，不能出國沒關係，哆啦A夢聯名款台灣同步上市，跨海收藏輕鬆達成。

▲參天製藥獨家與哆啦A夢聯名打造全新的療癒感畫風，水汪汪大眼睛讓人一看就愛上。

哆啦A夢漫畫出刊50週年，經歷一次又一次的冒險、角色間真摯的情感成為粉絲們的共同記憶，每每在大雄闖禍或是遭受欺負時，哆啦A夢總能拿出秘密道具，也是大雄最親切可靠的好夥伴，讓人安心的形象深植人心，也讓哆啦A夢成為大小朋友都喜愛的經典角色。參天製藥獨家與哆啦A夢聯名，打造全新的療癒感畫風，原本就很真誠的大眼睛加上水汪汪的眼神，令人更加愛不釋手，哆啦美不僅有美到逆天的眼睫毛配上圓滾滾的無辜大眼睛，還加上紅潤的腮紅增添氣色，是日台限定的限量款，可愛的外包裝還可以再利用，親子一起動動手把可愛的哆啦A夢、哆啦美剪下來做成裝飾，再次掀起哆啦A夢熱潮。

▲天天盯著3C用品，眼睛疲勞乾澀是常態，從可愛的哆啦美夾鏈袋中拿出「參天潤澤眼藥水」，輕輕一滴舒緩雙眼不適。

現代人日常生活中總是離不開3C產品，不管讀書或是工作，就連休閒娛樂也都跟電腦、手機有關，長時間用眼過度、眼睛乾澀不適成為現代人通病，隨身攜帶人工淚液、眼藥水也習以為常，日本長銷No.1的人工淚液「參天柔潤人工淚液點眼液」及「參天潤澤眼藥水」主打皆無添加防腐劑註1，無論是裸眼或是配戴隱形眼鏡註2都不影響，適合廣泛年齡層使用。

「參天柔潤人工淚液點眼液」接近人體淚液成分，質地溫和，可滋潤乾澀雙眼、緩解異物感，而3C用眼過度、長時間配戴隱形眼鏡所引起的眼睛疲勞，就讓添加維生素B6和B12的「參天潤澤眼藥水」幫助舒緩緊繃的睫狀肌，讓你的靈魂之雙恢復明亮視野。

▲參天潤澤眼藥水。

此次日台限定版本包裝還附上可愛的哆啦A夢及哆啦美夾鏈袋，後方還貼心寫上「參天潤澤眼藥水」及「參天柔潤人工淚液點眼液」的注意事項，為維持新鮮度，瓶身使用獨特密封滴頭設計，使用才開封，開封後還可在夾鏈袋背面寫上開封日期，以免超過開封後使用期限，5ml的容量外出時隨身攜帶超便利，每次拿出來都會被萌到，此次的4罐裝共20ml更是CP值爆棚。

▲參天柔潤人工淚液點眼液。

每個人心中都想要有個如哆啦A夢一般的好友，總是不離不棄、溫柔陪伴在身邊，不管遇到什麼困難，都能因為有他在而感到安心，「參天潤澤眼藥水」與「參天柔潤人工淚液點眼液」就像哆啦A夢之於大雄一樣，是可靠又不可或缺的陪伴，無論什麼時候，只要家中備有「參天潤澤眼藥水」和「參天柔潤人工淚液點眼液」，就能讓你和家人有安心的依靠，給靈魂之窗最溫柔的呵護。

參天柔潤人工淚液點眼液／參天潤澤眼藥水 哆啦A夢聯名款

容量：20mL（5mL x 4支）／20mL（5mL x 4支）、10mL（5mL x 2支）

售價：NT280／NT440、NTD249

販售通路：屈臣氏、康是美、Tomod’s、日藥本舖、松本清、大樹、各大藥局熱銷中

註1：防腐劑（不含Benzalkonium chloride (BAK)）

註2：使用潤澤眼藥水時，若為配戴彩色隱形眼鏡，請卸除後再點眼

本文章由參天製藥贊助TW-GEN_109/0121 衛部藥輸字第027589號 衛部藥輸字第026904號

北市衛藥廣字第110020088號 使用前請詳閱說明書警語及注意事項