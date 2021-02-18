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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈富雄談部桃清零　「數字美到令人難以置信」　

▲▼422機蛋大遊行。沈富雄（圖／記者李毓康攝）

▲沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

衛福部桃園醫院1月初爆發新冠肺炎群聚感染，造成21人染疫，指揮中心緊急擴大回溯相關接觸者居家隔離和採檢。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，部桃專案PCR、血清檢驗結果已於17日全數出爐，檢驗結果都是陰性。對此，前立委沈富雄說，數字美到令人難以置信。

對於人員PCR呈現陽性數字是零，沈富雄質疑，是所謂「清零」？還是本來就是零？相信是後者，指標案例838身上的病毒除了攻陷21個案例（其中6例為無症狀，如不匡列，有可能成為漏網之毒），其他的攻擊全部失敗，因為出門後，碰到的盡是銅牆鐵壁、天羅地網，沒幾天就香消玉殞矣，在台灣並非首見，幾次的大規模群聚不都是平安無事？

▲▼衛生福利部桃園醫院外觀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部桃園醫院。（資料照／記者屠惠剛攝）

對於血清抗體呈陽性也是零，沈富雄說，「這就奇了！而且是奇中之奇，天大的奇蹟！」表示除了21例確診外，沒有一例是無症狀的感染者，專家們一天到晚所憂心的定時炸彈（即無症狀帶原者），在號稱重大危機的發生地及其週邊竟然一個也沒有，而且21例的感染顯然是直接感染，無需經過第三者傳播，這是多麼駭人聽聞的奇聞。

沈富雄再指，境外移入攻堅全部失敗，台灣的確診案例多數境外移入，部桃事件的破口是醫護及其家屬，是少見的例外，其他一定有漏網之魚，但都自動消失於無形，台灣已經是一個不適合新冠病毒存活的絶境，僥倖混進，難逃一死。

沈富雄說，很多朋友，其中不乏流行病學的專家學者，都不相信這麼漂亮的數字，他選擇相信，而且由衷期待中央防疫團隊中比較有學問的把一年來的成績寫成學術論文，投稿到刺胳針(Lancet)或新英格蘭醫學雜誌(NEJM)，政府不是很喜歡大內（外）宣嗎？不要糟蹋這份國人用怕死、怕罰、守法、愛面子而一起拚出來，足以傲視世人的亮麗成就。

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關鍵字：

沈富雄部桃清零

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