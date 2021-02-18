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台粉Clubhouse開房告白奈良美智！本尊推特截圖PO文「多謝」

▲▼奈良美智發文感謝台灣粉絲。（圖／翻攝自奈良美智推特@michinara3）

記者林育綾／綜合報導

奈良美智首度在台特展將於3月舉行，而他本人也為此親自來台，目前已入住防疫旅館，引發粉絲高度期待！語音社群平台Clubhouse今（18）日午夜也有台灣粉絲開房「突發性告白奈良美智」，奈良美智更在推特PO出截圖，更以中文表示「多謝」，回應台灣的熱情。

奈良美智去年在推特「感謝台灣」捐口罩，為此總統蔡英文也熱絡回應，搭起了友誼橋樑，促成特展來台契機。「中華文化總會」歷經10個月的聯繫與溝通，將主辦他在台灣的首次特展，今年3月12日至6月20日於關渡美術館展出，其中新作「月光小姐（Miss Moonlight）」更是首度在海外亮相。

▲▼奈良美智展覽首度來台。（圖／文化總會）

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▲奈良美智展覽首度來台，新作「月光小姐（Miss Moonlight）」更是首度在海外亮相。（圖／文化總會）

特別的是，奈良美智為了此次展覽也親自來台，不久前他在推特PO文證實「沒錯！我要去台灣了！」同時說明出國需要3天內的PCR陰性檢測證明，入境台灣後還要2週在飯店隔離，1週無法出入公共場合，「雖然有３個禮拜不自由的時間，但因為是和自己的展覽有關，想要好好的完成，所以必須要去（在日本也是這麼執行的）」。

▲奈良美智抵台，分享文化總會贈送的小籠包。（圖／奈良美智推特）

奈良美智已在14日抵達台灣，入住防疫旅館，也接連在推特上發文，包括文化總會特別送上的巧克力、小籠包開箱影片；更在限時動態貼出總統蔡英文署名的信件，內容指出，很高興他能在311大地震10週年選擇台灣舉辦特展，這更加厚植台日友好的情誼，「您能親自來台佈展更展現了對藝術與作品的堅持，再次歡迎您的到來」。蔡英文的信件中也指出，台灣除了濃厚的人情味，還有許多美味的小吃和點心，「在您居家隔離的這段日子，我特地挑選了幾樣道地的台灣小點，希望你會喜歡！」

▲奈良美智抵台，總統蔡英文送上一封歡迎信件。（圖／奈良美智推特）

如今語音社群平台Clubhouse爆紅，台灣粉絲也開房「突發性告白奈良美智」，討論看過他哪過展覽、哪本書、買過哪個周邊，許多名人都在討論行列，包括曲家瑞、林飛帆、插畫家A Ray、消極男子等。而奈良美智隨後也在推特PO出截圖，更以中文表示「多謝」，感謝台灣粉絲的熱情。

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