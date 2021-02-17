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擔心中資反對用Clubhouse！社會學家：噤聲才是「自斷手腳」

▲▼ 。（圖／翻攝自Clubhouse簡介）

▲有用戶擔心Clubhouse是中資，有資安疑慮。（圖／翻攝自Clubhouse簡介）

記者林育綾／台北報導

語音社群平台Clubhouse爆紅，前陣子網友紛紛跪求「邀請碼」，大量用戶「上癮」頻繁使用，不過也有人反對和排斥，其中一個原因是質疑該平台為中資，有資安疑慮。針對這點，社會學家李明璁接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，其實每個平台都有資安問題，我們可以小心，但不代表應該噤聲，那形同「自斷手腳」；反而鼓勵大眾可以將計就計，玩到「超出控制」的程度，那麼人們害怕的「控制力量」也會相形被抵銷。

在許多排斥Clubhouse的言論當中，有一派是質疑該平台為中資，恐有資安疑慮，呼籲大家不要使用，以免遭受某些「控制」甚至影響人身安全。不過李明璁認為，其實每個平台都有資安的問題，只是或多或少的差別，如果因為這原因而不使用，那很多平台都不該使用，有點像是「自斷手腳」，未來只要有任何一個新平台出現，掌控者只要稍微放出類似的風聲，就沒人敢使用，絲毫不費力，就能讓人們的交流能量減少了。

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他認為，資安永遠都是一門問題，但這跟使用或不使用是兩碼子事，我們在所有社群平台都應該小心，也可以明白其風險，「但不代表我要噤聲」，如果害怕分享訊息的後果，就因此不說了，實在很可惜，「你知道它可能會束縛你，但可以不讓它綁手綁腳」。

李明璁以Clubhouse為例，在這個新平台上，他認為應該在意的是各種華人用戶，是這些使用者分享的內容，而不是背後的黑手。像是很多香港網友會上線，而在中國大陸還沒禁用前，很多中國甚至新疆的網友也都會上線，分享自己的看法和經驗，如今也會設法翻牆交流，這相當難得可貴。

他認為，與其因為害怕被控制就不使用，不如將計就計，玩出讓「它」以為可以控制的理解和範圍之外，用到讓「它」控制不了，越多人這樣做的時候，那麼那種原本「以為可以控制的設定」，就會有相當程度抵銷掉了。

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