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Clubhouse開房15分鐘就關！作家實驗「想像是一台巨大計程車」

▲▼Clubhouse。（圖／達志影像／美聯社）

▲Clubhouse快速竄紅，有人擁戴也有人排斥，李明璁認為不必太快已舊有方式思考獲利，也不用太快反對。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者林育綾／台北報導

語音社群平台Clubhouse快速竄紅，整個春節大小網紅、名人、素人「房間開不停」，有人上癮，也有人開始排斥。社會學家李明璁說，此刻只用舊的邏輯去批評或反對，都太可惜，昨（16）日他進行一場沒人做過的實驗「假裝這房間是一輛超大的計程車」，讓世界各地不同時空的人同時跳進來，只有15分鐘路程的對話，從中找到自己使用這平台最自在、不受制約、又能享受「一期一會」樂趣的方式。

李明璁提到，當一個新平台快速火紅時，可以見到幾種典型反應，首先會是許多「擁抱者」熱情使用，呼朋引伴加入，讚頌它的優點，再加上Clubhouse透過人際網絡的散播、飢餓行銷，例如僅提供iOS系統用戶安裝、邀請碼制度等等，都是讓它爆紅的原因之一。

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而人們會開始區分「新平台」和「既有平台」的差異，舊的思維與習慣，會迅速包覆新的平台，激烈討論和嘗試Clubhouse還能做什麼、如何獲利、如何管理、是否可能產生濫用等問題，有人說它是互動版的Podcast，李明璁也認為它甚至有部分像是早期計程車司機的無線電、廣播節目的Call in。

舊的情緒及需求，在新平台上有了新的滿足，也開始有人以既有的方式轉譯Clubhouse，例如以「節目感」的方式來使用這個新平台，而其中快速佔上風或有人氣的用戶，也跟既有平台的模式有些類似。

不過很快出現第二種典型反應，就是站在擁抱者對立面的「抗拒者」，這些人認為既有的平台已經足夠，雖然Clubhouse多了即時的互動，但也容易產生喧嘩感，不免難以聚焦、好好將一個議題說清楚，它的強項同時也成了弱項。很多人迷戀在喧嘩裡，或是過度追求數字，也有人對於它排斥安卓用戶很反感。

李明璁坦承，自己兩種情緒都有，是擁抱者也是抗拒者，一開始像熱戀般頻繁使用這個新平台，下一刻又發現它「實在很佔時間」，雖然形式上民主化，卻因無法留下紀錄和過度喧嘩，缺乏累積感和沈靜感，而他自己十分在意這件事，便開始思考，如何讓新平台的優點能有所發揮，能享有它帶來的益處，又不至於受到那些負面影響，才衍伸出15分鐘「計程車」這個想法。

▲▼社會學家李明璁分享使用Clubhouse心得。（圖／翻攝自李明璁臉書）

▲社會學家李明璁分享使用Clubhouse心得。（圖／翻攝自李明璁臉書）

許多人在Clubhouse開房間動輒2、3小時，甚至更久，這是由於「進房間」的制度十分隨性且流動，很多時候用戶可能會在某個房間開了1個多小時之後，突然在第2個鐘頭加入，舉手發言，這時候主持人多半也會讓這名網友發言，便會產生「沒完沒了」的感覺，在時間的掌控上難度較高，更有不少用戶上癮，一天流連在不同房間好幾個鐘頭。

他提到，曾在春節前夕晚上10點半開了一個房間，邀請網友「一邊整理自己真實的房間，一邊在Clubhouse分享驚人的發現」，這是由於過去自己整理房間時，總會挖到一些「出土寶物」，當下就很想跟人分享。而那晚多達5、6百人來自不同地方，甚至不同時區，同時一起整理房間，想分享的人就可以舉手，也可以什麼都不講，默默地邊聽邊整理，藝人林予晞也在中途加入。

李明璁說，光是這件事在其他場域和平台就辦不到，例如很少有實體活動在晚上10點半舉行，還能讓人中途加入，又可以不受時空限制，這麼多人一起「各自整理自己的實體房間」，又能一起參與討論或聆聽，目前只有Clubhouse能打破許多條件限制，創造強烈的「共在感」

不過那次開房也耗費了大約3、4小時，他觀察也發現，不少房間有「節目感」之後，主持人就必須管理網友的發言時間和制度，也會有一定的拘束性。而他思考後也發現，雖然覺得很佔時間，Clubhouse「從來沒叫你要沒完沒了」，才衍伸出了「計程車」的想法。

▲中壢車站,前站,交通,計程車。（圖／記者謝婷婷攝）

▲他用「計程車」的概念在Clubhouse上進行新的實驗。（示意圖／記者謝婷婷攝）

2月16日晚間7點35分，他完全沒做任何預告，直接在Clubhouse上開了一個「15分鐘限定的房間」，假裝是一輛「巨大的計程車」，可以讓世界各地不同時空的人同時跳進來，而他是司機，只有15分鐘的路程可以跟乘客對話，既陌生又親近，更貼近「一期一會」的感受。

在那15分鐘裡，從第1分鐘沒半個人，到後來有數百人進入，期間有5人舉手輪流發言，有3個人表示他們從來沒在別的房間發言過，這是第一次；而15分鐘一到，實驗準時結束。這場實驗，他既沒有截圖，也沒有錄音，因為知道時間有限，人們發言過程既節制又有趣，充滿興奮感，還有許多想像空間，「乘客」也能感受電光火石瞬間的樂趣。

李明璁說，我們的生活也會有「一期一會」的偶遇，不過能夠跨越時空，甚至跨越種族、背景，在「房間」短暫的偶然相遇，確實在Clubhouse出現以前是前所未見。那15分鐘的一期一會理，甚至還有人在澳洲，雖身在南半球，卻有強烈的共感，雖然是短暫的相遇，當中的談話卻能在日後細細咀嚼。

而這台「計程車」之後還會發動，不見得是15分鐘，也許是1小時，或是一段真實的移動路程，例如他在真實生活中開車，從A點到B點移動的過程開Clubhouse，邀請另一位主持人協助管理讓網友舉手發言，就不會有駕駛上的安全問題，而乘客也可能一邊搭車、一邊聆聽。

李明璁透過這樣的實驗，是為了探索自己跟Clubhouse之間「最適切的關係」，強調不是批評「節目感」的使用方式不好，也不認為那樣不對；純粹是發現自己不想太長時間使用它，也不想以過去的方式來用，更不是為了在這裡做節目來累積忠實聽眾，也不在乎人數的多寡；而是就喜歡它的輕鬆、不預期、跨越時空、去中心化、自由感，又能共感。

面對現在太多人討論Clubhouse還能有什麼做法、怎麼獲利、怎麼獲得更多流量、怎樣的話題會引發更多人關注，一下子太快的熱衷使用，又或是太快的去下結論、批評，他認為這些都太快了，「或許我們都可以沈澱一下」，去發揮想像力，去探索還有沒有別的用法；也鼓勵排斥的人可以放下成見，也許你排斥的不是新平台，而是大家「舊的思維和使用方式」。

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