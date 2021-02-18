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奧迪Q3連環追撞5車！驚見保時捷「屁股爛掉」　女車主傻眼了

▲▼南港保時捷遭追撞。（圖／記者游宗樺攝）

▲奧迪Q3衝撞路邊車輛，一共波及5車。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市17日深夜11時許發生一起嚴重車禍，24歲羅姓男子開著借來的奧迪Q3出門，不料行經研究院路二段時，突然失控衝向路旁停車格，撞上要價至少279萬元的保時捷Macan休旅車，再往前推撞其他停放車輛，一共有5輛車遭波及。警方酒測後，排除酒駕肇事，稍早已派員到醫院進行筆錄，以釐清事故原因。

據了解，24歲羅男開著借來的奧迪Q3，行經研究院路二段，因不明原因突然往路旁衝去，撞上停車格內的保時捷Macan休旅車，結果強大撞擊力把整輛保時捷往前推擠，連帶波及停在前方的寶獅308、BMW 760li及2輛廂型車，導致整排車推撞在一起。

▲▼南港保時捷遭追撞。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼保時捷慘遭波及，車頭毀損、「屁股開花」。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼南港保時捷遭追撞。（圖／記者游宗樺攝）

警消到場後，第一時間將奧迪內的羅男救出，送往內湖三總急救。羅男向警方供稱，當時因精神不濟，才會失控撞車。警方酒測後，已排除酒駕肇事，並聯絡遭波及的車輛駕駛，以協調相關賠償事宜。

被撞的Macan女車主無奈地說，這輛車平常是自己在開，晚間哥哥向她借車外出找朋友，沒想到車輛好好停在停車格裡竟然被撞成這樣。

奧迪女車主收到警方通知後趕到現場，稱該車是老公借給朋友開的，但不知道羅男怎麼開成這樣。由於車子有保超額險，相關的賠償還需聯絡保險公司進一步處理。

Porsche Macan資料：
變速系統：自手排7速
排氣量：1984cc
極速(km/h) ：225km/h
官方0-100km/h加速(s)：6.7s
進氣型式：渦輪增壓
汽門構造：DOHC雙凸輪軸
汽缸設計：直列4缸
最大馬力：252hp@5000~6800rpm
最大扭力：37.7kgm@1500~4500rpm
驅動型式：四輪驅動
前輪懸吊：雙A臂
後輪懸吊：多連桿
煞車型式：前後碟煞

Audi Q3資料：
變速系統：自手排7速
排氣量：1498cc
極速(km/h) ：205km/h
官方0-100km/h加速(s)：9.4s
進氣型式：渦輪增壓
汽門構造：DOHC雙凸輪軸
汽缸設計：直列4缸
最大馬力：150hp@5000~6000rpm
最大扭力：25.5kgm@1500~3500rpm
驅動型式：前輪驅動
前輪懸吊：麥花臣
後輪懸吊：多連桿
煞車型式：前後碟煞

▲▼南港保時捷遭追撞。（圖／記者游宗樺攝）

▲其他車輛也「傷得不輕」，可見撞擊力道之大。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼南港保時捷遭追撞。（圖／記者游宗樺攝）

▲奧迪Q3車頭全毀。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼南港保時捷遭追撞。（圖／記者游宗樺攝）

▲保時捷屁股被撞得粉碎。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼南港保時捷遭追撞。（圖／記者游宗樺攝）

▲5輛車停在路邊停車格，卻遭飛來橫禍。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼南港保時捷遭追撞。（圖／記者游宗樺攝）

▲保時捷首當其衝，第一個被撞上。（圖／記者游宗樺攝）

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