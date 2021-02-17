收假車禍頻！苑裡小客車閃休旅車　路口擦撞衝田地3人送醫　

▲苑裡鎮台1線上發生2車相撞事故，小客車閃避不及，擦撞後直衝田裡，3人送醫救治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮新復里，16日晚間發生一起休旅車與小客車在路口相撞事故；小客車因閃躲休旅車後直衝田裡，2車都因衝擊力道強大，車頭皆扭曲變形，小客車31歲男姓駕駛及3名乘客都有受傷，經初步包紮後趕緊送醫，所幸經救治後都無生命危險。

苗栗縣消防局表示，16日晚間6時40分許接獲通報表示，在苑裡鎮新復里慈航禮儀社前有小客車及休旅車發生車禍事故，苑裡分隊出動苑裡91救護車、71救助車、通霄91車與苑裡李綜合91車等前往現場搶救。救援人員抵達時，發現小客車車頭卡在田裡且扭曲變形，車上連駕駛共4人，副駕駛座乘客受困車內，所幸送醫後皆無大礙。

▲小客車衝進田裡後，副駕駛座乘客一度受困車內，所幸經搶救後無身命危險。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據了解，這起車禍發生原因為直行小客車通過路口時，未注意前方準備左轉的休旅車，2車閃避不及而發生碰撞，又因衝擊力道大，小客車被撞的直衝路邊田裡，現場零件四散，2車共載有6人；其中3人送醫救治，至於詳細責任歸屬，還待警方釐清中。

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