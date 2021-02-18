取得輝瑞疫苗有譜！BNT稱會提供台灣　莊人祥：希望說到做到

▲指揮中心發言人莊人祥，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（17）日透露台灣原本向BNT直接洽購500萬劑輝瑞／BNT疫苗，合約簽訂在即但卻受「外力介入」被攔截。《路透社》今日最新報導指出，BNT表態將向台灣提供新冠肺炎疫苗。指揮中心發言人莊人祥受訪表示，我方持續與BNT聯繫當中，希望能說到做到。

根據指揮中心去年12月30日發布新聞稿說明，我方洽購COVID-19疫苗總計近2,000萬劑，包含COVAX約476萬劑、AstraZeneca疫苗1,000萬劑及另一家洽談中。這一家洽談中正是BNT疫苗，當時陳時中曾一度表示即將簽約，後來又坦言談判延遲。

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陳時中昨揭露期間內幕，「當時是直接跟BNT談，那時候新聞稿都準備好了，500萬劑原本要來了，講出來之後，有人就不希望台灣太高興，就被攔截下來了」。

BNT於當地時間17日晚間發出信件聲明指出，「BNT致力於幫助終結全球疫情大流行。我們打算向台灣提供我們的疫苗，作為全球承諾的一部分，相關討論正在進行中」，該公司未來將更新最新進度。莊人祥今早受訪表示，有看到相關報導，正持續和BNT聯繫當中，希望他們說到做到。

雖然BNT疫苗的採購卡關，我國另與莫德納採購505萬劑疫苗，整體向國際洽購疫苗仍達近2000萬劑，加上另與國內疫苗廠談1000萬劑疫苗合約，估計初步已掌握3000萬劑、約6成人口覆蓋率的疫苗。