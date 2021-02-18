YouTube「賽事分析廣告」轟炸！他揭真相怕爆：高估台灣人智商了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友之前看YouTube影片時發現，出現不少「運動賽事分析」的垃圾廣告，原本他還吐槽，這種明目張膽詐騙的方式，應該很快就會消失，畢竟根本不會有人上當；沒想到，最近這類型廣告越來越多，甚至佔了插播廣告的3分之1，讓他不禁傻眼直呼，「看來是我嚴重高估台灣人的智商了！」

網友在PTT提到，剛開始看到這類型廣告，都只視為笑話，沒太當一回事，「想說這種粗製濫造到連吐槽到不知道從何吐起的廣告，應該很快就會消失了吧？畢竟下廣告那麼貴，發現根本騙不到人之後，應該就不會再下了。」

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然而，這種廣告現在越來越多，在他觀看影片時，幾乎佔了插播廣告的3分之1，「一開始好像只有真相哥、奇蹟團隊，結果現在又一堆改了名，然而風格一模一樣的，好比找碴哥、爆料哥、魔術師團隊等等，簡直就是幾何級數般開始對我們這些閱聽大眾無差別轟炸了，顯然詐騙集團是嘗到不少甜頭，所以又砸了一大筆錢下去。」

▲詐騙集團置入廣告，誘騙民眾投資。（圖／記者張君豪翻攝）

原po也忍不住吐槽，「原本以為...那些笨蛋頂多也只說投2萬下去，大不了投一次錢沒回來，就當花2萬學費來學習最基本的邏輯判斷吧，結果看了一下那些上新聞的，隨便一個都賠幾10萬，雖然說可憐之人必有可惡之處，但這些人絕大多數還是底層弱勢，檯面上政商勢力的各種劫貧濟富，已經讓他們生活夠困頓了，現在檯面下的詐騙集團還要再扒他們一層皮。」

為此，他特地打165反詐騙諮詢專線，結果對方也表示無可奈何，畢竟管不到YouTube，只能請警方和主管機關加強宣導。

的確，詐騙集團近年來滲透臉書、YouTube及投資網站，利用超吸睛的賺錢廣告，建立密集串聯的詐騙產業鏈，像是標榜「投資1000元就可暴風式賺大錢」，誘騙民眾參與投資註冊網站，接著加入私密群組，還會出現「操盤手」，幫大家一起賺錢。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

看到滿滿的投資訊息，不少人見獵心喜，瞬間跳出「賺大錢好簡單」的陷阱中，加上剛開始真的嘗到甜頭，胃口也因此被養大，一旦越砸越多錢後，就會被打回現實，發現不過是一場騙局。

同時，警方也呼籲，詐騙集團會拍攝短影片置入於YouTube廣告，利用影音催眠的雙重效果，加深民眾想投資的慾望，這些內容都以「買空賣空」或「穩賺不賠」的口號，保證投資者每周可以固定獲利，但到了「收成期」，他們就會關閉所屬網站、導致民眾血本無歸。

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