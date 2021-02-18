要賣腎了！24歲男借180萬奧迪Q3夜衝　打瞌睡撞爛保時捷恐噴400萬

▲要價279萬元的保時捷休旅車被撞爆。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市17日深夜11時許，一名24歲男子向朋友借來價值180萬元的奧迪Q3休旅車，行經研究院路二段時疑精神不濟打瞌睡，整輛車突然往右偏移，撞上停在路旁的保時捷Macan休旅車，新車價至少279萬元的Macan當場被撞爛，停在Macan前方的4輛車也被波及，粗估總維修費恐高達400萬元。

據了解，羅姓男子事發前向朋友借車外出，回程時疑精神不濟開始打瞌睡，行經事發路段突然偏離車道，整輛車往路旁的停車格方向衝去，撞上保時捷Macan休旅車後，強大撞擊力把整輛保時捷往前推擠，連帶波及停在前方的寶獅308、BMW 760li及2輛廂型車，導致整排車推撞在一起，其中Macan首當其衝，車頭、車尾嚴重受損。

▲肇事的奧迪Q3車頭嚴重受損，強大撞擊力波及路旁5輛車，其中包含保時捷、BMW等名車。（圖／記者游宗樺攝）

警消獲報到場，第一時間將奧迪內的羅男救出，送往內湖三總急救。警方到院詢問後，羅男供稱是打瞌睡才發生意外，經酒測已排除酒駕肇事，警方已聯絡受波及的車主以協調後續賠償事宜，由於Macan新車價至少279萬元，連同肇事的奧迪Q3及其他受波及的BMW、寶獅等進口名車，羅男恐需付出大筆維修費用，維修價格上看400萬元。

被撞的Macan女車主無奈地說，這輛車平常是自己在開，晚間哥哥向她借車外出找朋友，沒想到車輛好好停在停車格裡竟然被撞成這樣。

▲停在Macan前方的BMW車尾也嚴重受損。（圖／記者游宗樺攝）

奧迪女車主收到警方通知後趕到現場，稱該車是老公借給朋友開的，但不知道羅男怎麼開成這樣。由於車子有保超額險，相關的賠償還需聯絡保險公司進一步處理。

保時捷Macan規格表：

變速系統：自手排7速

排氣量：1984cc

極速(km/h) ：225km/h

官方0-100km/h加速(s)：6.7s

進氣型式：渦輪增壓

汽門構造：DOHC雙凸輪軸

汽缸設計：直列4缸

汽門數：16

最大馬力：252hp@5000~6800rpm

最大扭力：37.7kgm@1500~4500rpm

驅動型式：四輪驅動

前輪懸吊：雙A臂

後輪懸吊：多連桿

煞車型式：前後碟煞

奧迪Q3規格表：

變速系統：自手排7速

排氣量：1498cc

極速(km/h) ：205km/h

官方0-100km/h加速(s)：9.4s

進氣型式：渦輪增壓

汽門構造：DOHC雙凸輪軸

汽缸設計：直列4缸

汽門數：16

最大馬力：150hp@5000~6000rpm

最大扭力：25.5kgm@1500~3500rpm

驅動型式：前輪驅動

前輪懸吊：麥花臣

後輪懸吊：多連桿

煞車型式：前後碟煞

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