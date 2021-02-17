相愛容易相處難！5種方法記下來　有效化解與另一半的衝突

▲想要有健康的伴侶關係，良好的溝通是關鍵。（圖／翻攝自PEXELS，下同）



記者張惠媛／綜合報導

想與另一半建立可長期經營的伴侶關係，良好的溝通是關鍵。但是「相愛容易相處難」，生活中難免會有發生衝突的時刻，如何解決衝突成為兩人之間的重要課題，國外網站《Bright Side》列出了5種方法，可有效化解你和另一半的衝突。

避免使用聽起來具批判性的形容詞

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我們經常在日常生活中無意識地使用較具批判性的詞彙進行溝通，這也會讓你和另一半的爭執頻率增加，且經常演變成更嚴重的衝突，想要減少這種情形發生，可學習使用帶有自己觀點的陳述句，例如：將「好」或「不好」改為「喜歡」或「不喜歡」。

了解自己的感受

無論如何，都要先了解自己真實的感受為何，因為這些都可能影響到你的判斷，試著在衝突發生時控制自己的情緒，如果發現自己當下的情緒會影響到你做出的決定，那麼最好先緩一緩、待情緒較平穩後再與另一半溝通。 可能想首先確定自己的感受，因為它們可能是您的判斷模糊的主要原因。因此，您應該首先控制自己的情緒。如果您發現自己的感覺會影響您的決定，請找到一種釋放它們的方法。

給出定論之前先了解另一半的想法

我們經常會犯了想「盡快得出結論」的毛病，這樣的習慣不只會干擾你與另一半的關係，也會影響到你的心理健康，在得出結論之前，盡可能地多與另一半溝通，了解對方的想法與考量，就可以有效地平息紛爭。

避免自戀

過度的自戀傾向會讓你覺得自己最了解另一半，或是聽不進他人的觀點，這樣的心態不僅會導致衝突，更會讓兩人間的關係走向破裂，如果想避免這種心態，那就要對各種可能性抱持著更開放的態度，並透過身旁的人的建議審視自己的行為。

不要對伴侶說教

如果你經常以說教的方式和另一半溝通，可能會讓你們之間的衝突一直惡性循環，也會讓伴侶拒絕溝通，盡快丟掉「教育另一半」的想法，直接說清楚自己的問題或疑慮，並給對方充分地空間表達自己的想法，帶著開放的心態傾聽是關鍵。